НБУ з 11 серпня пом’якшує валютні обмеження: що зміниться для бізнесу та населення

Національний банк із 11 серпня 2026 року запускає масштабне пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення, йдеться у повідомленні на сайті решулятора. НБУ вважає, що зміни не створять ризиків для валютного ринку.НБУ збільшує ліміти на зняття готівки бізнесом. Із гривневих рахунків в Україні компанії зможуть знімати до 200 000 грн на день замість 100 000 грн. Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном також зросте до 200 000 грн на день.Для гривневих корпоративних карток за кордоном ліміт збільшиться до 140 000 грн на місяць замість 17 500 грн на тиждень.Ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з гривневих корпоративних карток зросте з 150 000 до 400 000 грн на місяць. При цьому розрахунки з використанням валютних корпоративних карток і надалі залишатимуться без обмежень.НБУ розширює механізм стимулюючої валютної лібералізації.Окрім чинного «донатного» ліміту, компанії отримають «додатковий» ліміт, який формуватиметься за рахунок прямих благодійних внесків військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії з 10 серпня 2026 року. Такі внески мають бути підтверджені аудиторським звітом компанії «великої четвірки» та відповідними документами.Компанії зможуть передавати «інвестиційний» та «додатковий» ліміти або їх частину іншим юридичним особам у межах тієї самої бізнес-групи.Перелік операцій, які можна проводити в межах стимулюючої лібералізації, не змінюється. Він охоплює, зокрема, репатріацію дивідендів, закриття «старих» імпортних контрактів, повернення передоплати за товар, що надійшов до початку повномасштабного вторгнення, повернення «старих» зовнішніх позик та фінансування закордонних представництв.Українські експортери також зможуть сплачувати нерезидентам штрафи, пені, бонуси, компенсації витрат та збитків за експортними договорами. Річний обсяг таких переказів не може перевищувати 10% вартості товарів, поставлених нерезиденту за відповідними договорами після 23 лютого 2021 року.Окремі зміни стосуються репатріації дивідендів у разі зміни організаційно-правової форми бізнесу, повернення грантів іноземним державним грантодавцям та ООН, купівлі валюти гарантами за валютними кредитами, розрахунків за акредитивами, гарантіями та контргарантіями, а також переказів для участі в міжнародних заходах.НБУ дозволить Моторному (транспортному) страховому бюро України купувати іноземну валюту для розміщення коштів централізованого страхового резервного фонду гарантій. Це має зменшити валютні ризики та підтримати доступність міжнародного автомобільного страхування «Зелена картка».Із 1 вересня банки зможуть поступово включати до розрахунку валютної позиції частину сформованих резервів під активні операції, яка наразі не враховується. За оцінкою НБУ, це допоможе банкам повноцінніше управляти валютним ризиком та підтримати кредитування в іноземній валюті.Також банки отримають можливість повертати нерезидентам залучені від них кошти як інструменти капіталу, якщо НБУ відмовив у включенні таких коштів до капіталу банку.НБУ збільшує місячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з 50 000 до 200 000 грн. У межах цієї суми можна буде також купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном зросте зі 100 000 до 200 000 грн на день.Також НБУ вдвічі – до 200 000 грн на місяць – збільшує ліміт на оплату товарів, робіт і послуг за кордоном із гривневих рахунків. У межах цієї суми можна буде оплачувати оренду житла. Проводити такі операції дозволять не лише карткою, а й переказом із рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT, після купівлі банком валюти за дорученням клієнта.Окремо запроваджується місячний ліміт у 200 000 грн на перекази з валютного рахунку на рахунок отримувача за кордоном для оплати товарів, робіт і послуг.Чинний ліміт у 500 000 грн на місяць для оплати проживання за кордоном валютною карткою поширять також на оренду житла. У межах цього ліміту розраховуватися можна буде як карткою, так і переказом із валютного рахунку.