Курс валют на 11 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 11 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,83 грн. Показники євро та злотого також зросли на 17 та 4 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,78 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,83 грн. Показники євро та злотого також зросли на 17 та 4 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,78 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.).
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