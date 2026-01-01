Курс валют на 11 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 11 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 11 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,83 грн. Показники євро та злотого також зросли на 17 та 4 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,83 (+8 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,78 (+17 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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