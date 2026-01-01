На «Ягодині» планують оновити дороги та покрівлі за понад 19 мільйонів гривень





Очікувана вартість закупівлі становить 19,06 мільйона гривень. Наразі триває тендер, за результатами якого мають визначити підрядника, пише



Що планують відремонтувати



На будівлях вантажного відділу та котельні демонтують старі покрівлі й облаштують нові з ПВХ-мембран. Покрівлі утеплять мінеральною ватою товщиною 200 мм.



На адміністративній будівлі повністю розберуть стару покрівлю, відремонтують крокви, оброблять дерев’яні конструкції вогнезахисним засобом та встановлять нове покриття з металочерепиці.



Також планують відремонтувати навіси над зонами контролю. Металеві конструкції очистять від корозії та пофарбують, а понад 2000 м² полікарбонатних листів замінять. Окремо передбачене будівництво навісу біля рентгенівських машин та ще одного навісу з монолітним полікарбонатом.



На території пункту пропуску також ліквідують вибоїни на дорогах. Пошкоджене покриття фрезеруватимуть і ремонтуватимуть гарячою асфальтобетонною сумішшю.



Після цього на території нанесуть понад 4 км горизонтальної дорожньої розмітки білою та жовтою фарбами. Також замінять 52 дорожні знаки.



Коли виконуватимуть роботи



Договір діятиме до 31 грудня 2026 року або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Підрядник повинен розпочати роботи протягом трьох днів після підписання договору за умови отримання необхідних дозволів.



Пункт пропуску працює цілодобово. Під час виконання робіт підрядник має організувати їх так, щоб об’єкт функціонував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На міжнародному пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» планують оновити частину будівель, навісів і дорожньої інфраструктури.Очікувана вартість закупівлі становить 19,06 мільйона гривень. Наразі триває тендер, за результатами якого мають визначити підрядника, пише misto.media На будівлях вантажного відділу та котельні демонтують старі покрівлі й облаштують нові з ПВХ-мембран. Покрівлі утеплять мінеральною ватою товщиною 200 мм.На адміністративній будівлі повністю розберуть стару покрівлю, відремонтують крокви, оброблять дерев’яні конструкції вогнезахисним засобом та встановлять нове покриття з металочерепиці.Також планують відремонтувати навіси над зонами контролю. Металеві конструкції очистять від корозії та пофарбують, а понад 2000 м² полікарбонатних листів замінять. Окремо передбачене будівництво навісу біля рентгенівських машин та ще одного навісу з монолітним полікарбонатом.На території пункту пропуску також ліквідують вибоїни на дорогах. Пошкоджене покриття фрезеруватимуть і ремонтуватимуть гарячою асфальтобетонною сумішшю.Після цього на території нанесуть понад 4 км горизонтальної дорожньої розмітки білою та жовтою фарбами. Також замінять 52 дорожні знаки.Договір діятиме до 31 грудня 2026 року або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Підрядник повинен розпочати роботи протягом трьох днів після підписання договору за умови отримання необхідних дозволів.Пункт пропуску працює цілодобово. Під час виконання робіт підрядник має організувати їх так, щоб об’єкт функціонував.

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