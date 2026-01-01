На війні загинув Герой з Луцької громади Костянтин Бойко





Додому “на щиті” повернеться наш захисник Костянтин Бойко.



Про це інформує Луцька міська рада.



Бойко Костянтин Якович (17.05.1975 року народження) загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.

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