На війні загинув Герой з Луцької громади Костянтин Бойко

На війні загинув Герой з Луцької громади Костянтин Бойко
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.

Додому “на щиті” повернеться наш захисник Костянтин Бойко.

Про це інформує Луцька міська рада.

Бойко Костянтин Якович (17.05.1975 року народження) загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району. Донецької області.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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