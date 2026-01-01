На Волині 8-річний хлопчик пошкодив автомобіль камінням: як покарали його батька
Сьогодні, 20:38
8-річний хлопчик кинув каміння в автомобіль Nissan та пошкодив лобове скло, після чого патрульні встановили дитину і його батьків.
За повідомленням заявника, він їхав автомобілем Nissan, коли невідомий юний перехожий кинув камінь у транспортний засіб і пошкодив лобове скло.
Патрульні оперативно з’ясували особу дитини та її батьків. Оскільки хлопчику лише 8 років і він не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність, інспектори склали на батька протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).
Правоохоронці закликають дорослих уважніше стежити за дозвіллям дітей та пояснювати їм наслідки необдуманих дій, адже відповідальність за такі вчинки може стосуватися не лише дитини, а й батьків.
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За повідомленням заявника, він їхав автомобілем Nissan, коли невідомий юний перехожий кинув камінь у транспортний засіб і пошкодив лобове скло.
Патрульні оперативно з’ясували особу дитини та її батьків. Оскільки хлопчику лише 8 років і він не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність, інспектори склали на батька протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).
Правоохоронці закликають дорослих уважніше стежити за дозвіллям дітей та пояснювати їм наслідки необдуманих дій, адже відповідальність за такі вчинки може стосуватися не лише дитини, а й батьків.
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