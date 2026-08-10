Як Польща та країни Балтії готуються до можливих атак Росії





Про це пише Reuters з посиланням на представників розвідок цих країн, передає



Країни посилюють безпеку навколо дамб, електростанцій та газової інфраструктури, висловлюючи занепокоєння, що Москва здійснить на них атаку "під чужим прапором" за допомогою захоплених українських безпілотників.



Минулого тижня литовська розвідка заявила, що Москва розглядає таку поетапну атаку. Польща, Латвія та Естонія також попередили про підготовку Росією актів саботажу для того, щоб перевірити реакцію НАТО в той час, коли під питанням стоїть відданість США Альянсу.



"Ми не наївні, ми бачимо інформацію, ми читаємо між рядків і робимо свою домашню роботу", – заявив агентству Reuters міністр оборони Литви Робертас Каунас.



"Ми підвищуємо безпеку нашої критичної інфраструктури, ми постійно обмінюємося інформацією з нашою розвідкою щодо того, що робити далі", – додав він.



Минулого місяця Литва направила військових для підкріплення сил спецпризначення з метою забезпечення безпеки термінала імпорту скрапленого природного газу, терміналу нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс".



"Ми чітко сигналізуємо, що за потреби ми будемо захищатися", – сказав Каунас.



Латвія посилила безпеку навколо всієї критично важливої ​​інфраструктури, включаючи дамбу на річці Даугава поблизу Риги та підземне газове сховище Інчукалнс, повідомив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс в інтерв'ю Reuters.



"Потенційна гібридна загроза є більш імовірною, ніж була раніше", – сказав він.



Польська державна компанія Polskie Elektrownie Jadrowe, яка займається будівництвом першої в Польщі атомної електростанції, заявила, що з'явилися підроблені документи компанії, спрямовані на введення зацікавлених сторін в оману. За даними компанії, їх походження можна простежити десь "на схід від Польщі".



Як повідомив речник Polskie Elektrownie Jadrowe Марцін Сколімовський, компанія проводить розслідування спільно зі спеціальними службами та правоохоронними органами, а також здійснює моніторинг на предмет саботажу чи інших загроз на запланованому будівельному майданчику.



У липні оператор енергомережі Польщі та підрозділ збройних сил почали посилювати охорону навколо лінії електропередачі з Україною, яка допомагає стабілізувати українську енергосистему, що вже тривалий час зазнає атак з боку Росії.



"Це сфера, де потрібна підвищена пильність, тому ми використовуємо всі наявні ресурси", – повідомив Reuters речник оператора енергомережі Мацей Вапінський.



Компанія розраховує, що військові допоможуть забезпечити безпеку її критичної інфраструктури в інших східних регіонах країни.



Варто зазначити, що у травні Москва звинуватила країни Балтії у планах дозволити українським дронам атакувати Росію з їхньої території, і пообіцяла вжити заходів у відповідь. Це викликало побоювання, що РФ може інсценувати таку атаку, аби виправдати свої дії проти цих країн.



Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.



Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.



Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.Про це пише Reuters з посиланням на представників розвідок цих країн, передає "Європейська правда". Країни посилюють безпеку навколо дамб, електростанцій та газової інфраструктури, висловлюючи занепокоєння, що Москва здійснить на них атаку "під чужим прапором" за допомогою захоплених українських безпілотників.Минулого тижня литовська розвідка заявила, що Москва розглядає таку поетапну атаку. Польща, Латвія та Естонія також попередили про підготовку Росією актів саботажу для того, щоб перевірити реакцію НАТО в той час, коли під питанням стоїть відданість США Альянсу."Ми не наївні, ми бачимо інформацію, ми читаємо між рядків і робимо свою домашню роботу", – заявив агентству Reuters міністр оборони Литви"Ми підвищуємо безпеку нашої критичної інфраструктури, ми постійно обмінюємося інформацією з нашою розвідкою щодо того, що робити далі", – додав він.Минулого місяця Литва направила військових для підкріплення сил спецпризначення з метою забезпечення безпеки термінала імпорту скрапленого природного газу, терміналу нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс"."Ми чітко сигналізуємо, що за потреби ми будемо захищатися", – сказав Каунас.Латвія посилила безпеку навколо всієї критично важливої ​​інфраструктури, включаючи дамбу на річці Даугава поблизу Риги та підземне газове сховище Інчукалнс, повідомив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс в інтерв'ю Reuters."Потенційна гібридна загроза є більш імовірною, ніж була раніше", – сказав він.Польська державна компанія Polskie Elektrownie Jadrowe, яка займається будівництвом першої в Польщі атомної електростанції, заявила, що з'явилися підроблені документи компанії, спрямовані на введення зацікавлених сторін в оману. За даними компанії, їх походження можна простежити десь "на схід від Польщі".Як повідомив речник Polskie Elektrownie Jadrowe Марцін Сколімовський, компанія проводить розслідування спільно зі спеціальними службами та правоохоронними органами, а також здійснює моніторинг на предмет саботажу чи інших загроз на запланованому будівельному майданчику.У липні оператор енергомережі Польщі та підрозділ збройних сил почали посилювати охорону навколо лінії електропередачі з Україною, яка допомагає стабілізувати українську енергосистему, що вже тривалий час зазнає атак з боку Росії."Це сфера, де потрібна підвищена пильність, тому ми використовуємо всі наявні ресурси", – повідомив Reuters речник оператора енергомережі Мацей Вапінський.Компанія розраховує, що військові допоможуть забезпечити безпеку її критичної інфраструктури в інших східних регіонах країни.Варто зазначити, що у травні Москва звинуватила країни Балтії у планах дозволити українським дронам атакувати Росію з їхньої території, і пообіцяла вжити заходів у відповідь. Це викликало побоювання, що РФ може інсценувати таку атаку, аби виправдати свої дії проти цих країн.Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

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