Повітряні сили просять журналістів не писати «не збито жодної ракети»





Про це він сказав в телеефірі, передає



"Хотів би звернутися до українських медіа, до Телеграм-каналів. Ми промоніторили наші групи, подивилися – скільки було інформації по балістиці, про останні атаки, зокрема по Одещині. Забиваєте в Гуглі "Повітряні сили" і бачите – не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань... Думаєте, від того стане комусь легше, що ми будемо нагнітати такими заголовками?" – зазначив Ігнат.



"Ми ж бачимо, що в Телеграм-каналах більше двох-трьох речень не буває. Таким чином, противник бере і цитує українські канали, у себе передруковує – мовляв, подивіться, у них не збито жодної ракети. Тобто, ми робимо всю роботу за Скабєєву, Соловйова і так далі. Просив би ще раз – від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо. Подача інформації є дуже важливою для нас – внутрішньої аудиторії, для сприйняття людей в Україні. Але не треба підігравати росіянам у цьому. Хотілося б, щоб адміністратори й журналісти зробили для себе подібні висновки", – додав речник.



Водночас, він визнав, що є проблеми із забезпеченням засобів ППО для збиття ворожої балістики, але запевнив, що "проводиться величезна робота", щоб вирішити цю проблему.



"Ми очікуємо поставок від партнерів, проводиться величезна робота. Але маємо, власне, зараз ось таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку – це не є добре", – сказав Ігнат.



Як відомо, цього року було зафіксовано кілька випадків, коли після масованих російських атак українська ППО не змогла збити жодної російської ракети. Так, 5 серпня Росія випустила 28 ракет і понад 115 дронів. Повідомлялося, що українська ППО збила більшість дронів, але жодної ракети перехопити не вдалося.



Максимальна кількість ракет, яку Росія запускала по Україні у 2026 році, припала на липень – майже 380 за місяць, що стало рекордом від початку повномасштабного вторгнення. Найбільші разові атаки сталися 2 та липня та 30-го, коли росіяни запустили по 74 ракети за один удар.



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 балістичних ракет, а в майбутньому планує збільшити цей показник до 200.



Наразі, за даними ГУР Міноборони, Росія перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів. Так, станом на серпень ворог уже виконав план виготовлення окремих видів ракетного озброєння. У ГУР також назвали пріоритетні для російських ударів цілі. Це – ОПК, енергетика, залізниця, порти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав журналістів утриматися від того, щоб після чергової атаки ворога писати про те, що "не збито жодної ракети".Про це він сказав в телеефірі, передає Укрінформ "Хотів би звернутися до українських медіа, до Телеграм-каналів. Ми промоніторили наші групи, подивилися – скільки було інформації по балістиці, про останні атаки, зокрема по Одещині. Забиваєте в Гуглі "Повітряні сили" і бачите – не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань... Думаєте, від того стане комусь легше, що ми будемо нагнітати такими заголовками?" – зазначив Ігнат."Ми ж бачимо, що в Телеграм-каналах більше двох-трьох речень не буває. Таким чином, противник бере і цитує українські канали, у себе передруковує – мовляв, подивіться, у них не збито жодної ракети. Тобто, ми робимо всю роботу за Скабєєву, Соловйова і так далі. Просив би ще раз – від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо. Подача інформації є дуже важливою для нас – внутрішньої аудиторії, для сприйняття людей в Україні. Але не треба підігравати росіянам у цьому. Хотілося б, щоб адміністратори й журналісти зробили для себе подібні висновки", – додав речник.Водночас, він визнав, що є проблеми із забезпеченням засобів ППО для збиття ворожої балістики, але запевнив, що "проводиться величезна робота", щоб вирішити цю проблему."Ми очікуємо поставок від партнерів, проводиться величезна робота. Але маємо, власне, зараз ось таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку – це не є добре", – сказав Ігнат.Як відомо, цього року було зафіксовано кілька випадків, коли після масованих російських атак українська ППО не змогла збити жодної російської ракети. Так, 5 серпня Росія випустила 28 ракет і понад 115 дронів. Повідомлялося, що українська ППО збила більшість дронів, але жодної ракети перехопити не вдалося.Максимальна кількість ракет, яку Росія запускала по Україні у 2026 році, припала на липень – майже 380 за місяць, що стало рекордом від початку повномасштабного вторгнення. Найбільші разові атаки сталися 2 та липня та 30-го, коли росіяни запустили по 74 ракети за один удар.Командувач Сил безпілотних системзаявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 балістичних ракет, а в майбутньому планує збільшити цей показник до 200.Наразі, за даними ГУР Міноборони, Росія перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів. Так, станом на серпень ворог уже виконав план виготовлення окремих видів ракетного озброєння. У ГУР також назвали пріоритетні для російських ударів цілі. Це – ОПК, енергетика, залізниця, порти.

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