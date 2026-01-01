У Луцьку - порив на Гнідавській насосній станції





Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».



"У зв’язку з аварією понижений тиск води можливий у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.



Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці. Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Гнідавській насосній станції стався порив на центральному водогоні діаметром 600 мм.Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал»."У зв’язку з аварією понижений тиск води можливий у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці. Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання", - йдеться в повідомленні.

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