У Луцьку - порив на Гнідавській насосній станції

У Луцьку - порив на Гнідавській насосній станції
На Гнідавській насосній станції стався порив на центральному водогоні діаметром 600 мм.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».

"У зв’язку з аварією понижений тиск води можливий у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.

Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці. Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, порив, вода
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