У Луцьку - порив на Гнідавській насосній станції
Сьогодні, 16:30
На Гнідавській насосній станції стався порив на центральному водогоні діаметром 600 мм.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
"У зв’язку з аварією понижений тиск води можливий у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.
Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці. Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
"У зв’язку з аварією понижений тиск води можливий у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.
Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці. Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання", - йдеться в повідомленні.
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