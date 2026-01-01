П'яний лучанин зґвалтував 13-річну дівчину: як його покарав суд
Сьогодні, 16:10
Волинянина засуджено до 7 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо 13-річної дівчинки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Луцьк винуватим у вчиненні сексуального насильства щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст. 153 КК України).
Встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки.
Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Луцьк винуватим у вчиненні сексуального насильства щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст. 153 КК України).
Встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки.
Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський анонсував кадрові зміни у війську
Сьогодні, 17:16
У Луцьку - порив на Гнідавській насосній станції
Сьогодні, 16:30
П'яний лучанин зґвалтував 13-річну дівчину: як його покарав суд
Сьогодні, 16:10
Передчасно помер прикордонник з Волині Олег Дишко
Сьогодні, 15:04
18+ Опублікували відео ДТП на Соборності з двома велосипедистами
Сьогодні, 15:00