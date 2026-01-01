П'яний лучанин зґвалтував 13-річну дівчину: як його покарав суд

Волинянина засуджено до 7 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо 13-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Луцьк винуватим у вчиненні сексуального насильства щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст. 153 КК України).Встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки.Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі.Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.