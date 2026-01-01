Передчасно помер прикордонник з Волині Олег Дишко





Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.



"Передчасно зупинилося серце прикордонника Олега Дишка з Ветлів.

Сьогодні краянина поховають у рідному селі. У районі – триденна жалоба – 10, 11, 12 серпня. Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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