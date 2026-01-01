Перестало битися серце військовослужбовця з Волині Василя Шилюка

Перестало битися серце військовослужбовця з Волині Василя Шилюка
Старовижівська громада з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату — перестало битися серце військовослужбовця Шилюка Василя Петровича, уродженця села Поліське, 1978 року народження.

"Василь Петрович мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну та кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника. У цей важкий час розділяємо з родиною біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про деталі прощання та поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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