У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським

Сьогодні, 10 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Павловський Едуард Романович (31.03.1972 року народження) загинув 12 квітня 2026 року в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області під час виконання бойового завдання."Дякуємо за подвиг, відвагу та любов до Батьківщини. Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.