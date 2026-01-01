У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським

У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським
Сьогодні, 10 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Едуарда Павловського. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратими і жителі громади.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Павловський Едуард Романович (31.03.1972 року народження) загинув 12 квітня 2026 року в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області під час виконання бойового завдання.

"Дякуємо за подвиг, відвагу та любов до Батьківщини. Схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким і побратимам.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським
У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським
У Луцьку попрощались з Героєм Едуардом Павловським


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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