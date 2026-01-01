У Молдові міг вибухнути бойовий дрон-ракета, він пошкодив кілька будинків

У Молдові міг вибухнути бойовий дрон-ракета, він пошкодив кілька будинків
У районі Штефан-Воде в Молдові 9 серпня міг вибухнути гібридний безпілотник типу дрон-ракета. Детонація пошкодила кілька житлових будинків.

Про це повідомили в поліції Молдови, пише Громадське.

За результатами дослідження на місці вибуху дрона, правоохоронці встановили, що він вибухнув на висоті приблизно 2,5 метра, коли врізався в дерево в лісосмузі.

Після детонації ніхто не постраждав, але уламки розлетілися на значну відстань і пошкодили декілька житлових будинків.

Поліція вказує, що уламки об’єкта схожі на комплектовання керованої ракети, тому слідство підозрює, що на територію Молдови міг залетіти дрон-ракета — гібридний ударний безпілотник, який поєднує маневровість дрона зі швидкістю ракетного двигуна.

Правоохоронці зазначили, що така модель потрапляє на територію Молдови вперше. Триває подальше встановлення типу дрона.
У Молдові міг вибухнути бойовий дрон-ракета, він пошкодив кілька будинків

Зазначимо, востаннє російський дрон падав у Молдові 5 серпня. Уламки знайшли поза межами населеного пункту Валень. Фахівці підтвердили, що це «Герань-2».

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Теги: Росія, війна
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