У Молдові міг вибухнути бойовий дрон-ракета, він пошкодив кілька будинків





Про це повідомили в поліції Молдови, пише



За результатами дослідження на місці вибуху дрона, правоохоронці встановили, що він вибухнув на висоті приблизно 2,5 метра, коли врізався в дерево в лісосмузі.



Після детонації ніхто не постраждав, але уламки розлетілися на значну відстань і пошкодили декілька житлових будинків.



Поліція вказує, що уламки об’єкта схожі на комплектовання керованої ракети, тому слідство підозрює, що на територію Молдови міг залетіти дрон-ракета — гібридний ударний безпілотник, який поєднує маневровість дрона зі швидкістю ракетного двигуна.



Правоохоронці зазначили, що така модель потрапляє на територію Молдови вперше. Триває подальше встановлення типу дрона.



Зазначимо, востаннє російський дрон падав у Молдові 5 серпня. Уламки знайшли поза межами населеного пункту Валень. Фахівці підтвердили, що це «Герань-2».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі Штефан-Воде в Молдові 9 серпня міг вибухнути гібридний безпілотник типу дрон-ракета. Детонація пошкодила кілька житлових будинків.Про це повідомили в поліції Молдови, пише Громадське За результатами дослідження на місці вибуху дрона, правоохоронці встановили, що він вибухнув на висоті приблизно 2,5 метра, коли врізався в дерево в лісосмузі.Після детонації ніхто не постраждав, але уламки розлетілися на значну відстань і пошкодили декілька житлових будинків.Поліція вказує, що уламки об’єкта схожі на комплектовання керованої ракети, тому слідство підозрює, що на територію Молдови міг залетіти дрон-ракета — гібридний ударний безпілотник, який поєднує маневровість дрона зі швидкістю ракетного двигуна.Правоохоронці зазначили, що така модель потрапляє на територію Молдови вперше. Триває подальше встановлення типу дрона.Зазначимо, востаннє російський дрон падав у Молдові 5 серпня. Уламки знайшли поза межами населеного пункту Валень. Фахівці підтвердили, що це «Герань-2».

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