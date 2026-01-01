Росія знищила всі АЗС в одній із громад Полтавщини
Сьогодні, 11:46
Внаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо.
З такою заявою виступив голова громади Микола Різник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення у Facebook.
За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били "Шахедами" по всіх місцевих АЗС.
Ба більше, під удари ворога також потрапили чотири домоволодіння - минулося без жертв.
"Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження", - зазначив Різник.
Він також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла: спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини.
"Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", - прогнозує Різник.
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З такою заявою виступив голова громади Микола Різник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення у Facebook.
За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били "Шахедами" по всіх місцевих АЗС.
Ба більше, під удари ворога також потрапили чотири домоволодіння - минулося без жертв.
"Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження", - зазначив Різник.
Він також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла: спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини.
"Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", - прогнозує Різник.
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