Росія знищила всі АЗС в одній із громад Полтавщини





З такою заявою виступив голова громади Микола Різник, повідомляє



За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били "Шахедами" по всіх місцевих АЗС.



Ба більше, під удари ворога також потрапили чотири домоволодіння - минулося без жертв.



"Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження", - зазначив Різник.



Він також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла: спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини.



"Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", - прогнозує Різник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо.З такою заявою виступив голова громади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення у Facebook.За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били "Шахедами" по всіх місцевих АЗС.Ба більше, під удари ворога також потрапили чотири домоволодіння - минулося без жертв."Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження", - зазначив Різник.Він також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла: спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини."Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", - прогнозує Різник.

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