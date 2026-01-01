«Ми – чемпіони!» – Ігор Чорнуха та луцький ЛСТМ №536 тріумфували на чемпіонаті України 45+. ФОТО

Луцький ЛСТМ №536 став чемпіоном України з футболу серед ветеранів у віковій категорії 45+. Капітаном команди є генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»Про це повідомили на сторінці Асоціації ветеранського футболу України.У Києві завершився 26-й чемпіонат України серед ветеранів 45+ – один із найстарших і найпрестижніших ветеранських футбольних турнірів країни. Цьогорічний чемпіонат присвятили пам’яті легенди українського футболуУ фіналі ЛСТМ №536 зустрівся зі столичною командою Windrose. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, тож переможця визначали у серії пенальті.Лучани виявилися холоднокровнішими та перемогли 5:4, здобувши золоті медалі чемпіонату України.Капітаном чемпіонського ЛСТМ №536 є Ігор Чорнуха, генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Таким чином, команда, що представляє відоме волинське будівельне підприємство, виборола найвищий титул ветеранського футболу України.У матчі за третє місце Ліга ветеранів футболу Львівщини перемогла «Пирятин-Полтавщину» – 2:0 та здобула бронзові нагороди.За п’яте місце одеський «Рішельє» у серії пенальті переграв полтавські Мачухи.Фінальний етап чемпіонату подарував чимало емоцій та безкомпромісної боротьби. Ветерани з різних куточків України вкотре довели, що любов до футболу не має віку.В Асоціації ветеранського футболу України подякували всім учасникам змагань та висловили вдячність Збройним силам України, завдяки яким українці мають можливість проводити всеукраїнські спортивні змагання навіть у час війни.