«Ми – чемпіони!» – Ігор Чорнуха та луцький ЛСТМ №536 тріумфували на чемпіонаті України 45+. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Луцький ЛСТМ №536 став чемпіоном України з футболу серед ветеранів у віковій категорії 45+. Капітаном команди є генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха.
Про це повідомили на сторінці Асоціації ветеранського футболу України.
У Києві завершився 26-й чемпіонат України серед ветеранів 45+ – один із найстарших і найпрестижніших ветеранських футбольних турнірів країни. Цьогорічний чемпіонат присвятили пам’яті легенди українського футболу Володимира Мунтяна.
У фіналі ЛСТМ №536 зустрівся зі столичною командою Windrose. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, тож переможця визначали у серії пенальті.
Лучани виявилися холоднокровнішими та перемогли 5:4, здобувши золоті медалі чемпіонату України.
Капітаном чемпіонського ЛСТМ №536 є Ігор Чорнуха, генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Таким чином, команда, що представляє відоме волинське будівельне підприємство, виборола найвищий титул ветеранського футболу України.
У матчі за третє місце Ліга ветеранів футболу Львівщини перемогла «Пирятин-Полтавщину» – 2:0 та здобула бронзові нагороди.
За п’яте місце одеський «Рішельє» у серії пенальті переграв полтавські Мачухи.
Фінальний етап чемпіонату подарував чимало емоцій та безкомпромісної боротьби. Ветерани з різних куточків України вкотре довели, що любов до футболу не має віку.
В Асоціації ветеранського футболу України подякували всім учасникам змагань та висловили вдячність Збройним силам України, завдяки яким українці мають можливість проводити всеукраїнські спортивні змагання навіть у час війни.
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Про це повідомили на сторінці Асоціації ветеранського футболу України.
У Києві завершився 26-й чемпіонат України серед ветеранів 45+ – один із найстарших і найпрестижніших ветеранських футбольних турнірів країни. Цьогорічний чемпіонат присвятили пам’яті легенди українського футболу Володимира Мунтяна.
У фіналі ЛСТМ №536 зустрівся зі столичною командою Windrose. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, тож переможця визначали у серії пенальті.
Лучани виявилися холоднокровнішими та перемогли 5:4, здобувши золоті медалі чемпіонату України.
Капітаном чемпіонського ЛСТМ №536 є Ігор Чорнуха, генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Таким чином, команда, що представляє відоме волинське будівельне підприємство, виборола найвищий титул ветеранського футболу України.
У матчі за третє місце Ліга ветеранів футболу Львівщини перемогла «Пирятин-Полтавщину» – 2:0 та здобула бронзові нагороди.
За п’яте місце одеський «Рішельє» у серії пенальті переграв полтавські Мачухи.
Фінальний етап чемпіонату подарував чимало емоцій та безкомпромісної боротьби. Ветерани з різних куточків України вкотре довели, що любов до футболу не має віку.
В Асоціації ветеранського футболу України подякували всім учасникам змагань та висловили вдячність Збройним силам України, завдяки яким українці мають можливість проводити всеукраїнські спортивні змагання навіть у час війни.
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