Повідомили, у якому стані госпіталізували двох підлітків, яких у Луцьку на Соборності збило авто
Сьогодні, 10:29
Двох 15-річних хлопців, яких 9 серпня у Луцьку на проспекті Соборності збило авто, госпіталізували у медичний заклад з травмами різного ступеня тяжкості.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на виклик щодо наїзду авто на велосипедиста.
На місці ДТП надавали допомогу двом неповнолітнім хлопцям.
У одного травмованого діагностували перелом лівої гомілки.
У іншого хлопця виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани та множинні садна.
Обох хлопців доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню.
Нагадаємо, на пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку втретє за два тижні сталася ДТП.
Водійка Nissan на пішохідному переході збила двох 15-річних школярів.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на виклик щодо наїзду авто на велосипедиста.
На місці ДТП надавали допомогу двом неповнолітнім хлопцям.
У одного травмованого діагностували перелом лівої гомілки.
У іншого хлопця виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани та множинні садна.
Обох хлопців доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню.
Нагадаємо, на пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку втретє за два тижні сталася ДТП.
Водійка Nissan на пішохідному переході збила двох 15-річних школярів.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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