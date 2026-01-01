Повідомили, у якому стані госпіталізували двох підлітків, яких у Луцьку на Соборності збило авто

Повідомили, у якому стані госпіталізували двох підлітків, яких у Луцьку на Соборності збило авто
Двох 15-річних хлопців, яких 9 серпня у Луцьку на проспекті Соборності збило авто, госпіталізували у медичний заклад з травмами різного ступеня тяжкості.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на виклик щодо наїзду авто на велосипедиста.

На місці ДТП надавали допомогу двом неповнолітнім хлопцям.

У одного травмованого діагностували перелом лівої гомілки.

У іншого хлопця виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани та множинні садна.

Обох хлопців доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню.

Нагадаємо, на пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку втретє за два тижні сталася ДТП.

Водійка Nissan на пішохідному переході збила двох 15-річних школярів.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

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Теги: Луцьк, ДТП, Соборності
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