Повідомили, у якому стані госпіталізували двох підлітків, яких у Луцьку на Соборності збило авто

на проспекті Соборності збило авто, госпіталізували у медичний заклад з травмами різного ступеня тяжкості.



Як розповіли



На місці ДТП надавали допомогу двом неповнолітнім хлопцям.



У одного травмованого діагностували перелом лівої гомілки.



У іншого хлопця виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани та множинні садна.



Обох хлопців доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню.



Нагадаємо, на пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку втретє за два тижні сталася ДТП.



Водійка Nissan на пішохідному переході збила двох 15-річних школярів.



На місці працювала слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох 15-річних хлопців, яких 9 серпня у Луцьку, госпіталізували у медичний заклад з травмами різного ступеня тяжкості.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на виклик щодо наїзду авто на велосипедиста.На місці ДТП надавали допомогу двом неповнолітнім хлопцям.У одного травмованого діагностували перелом лівої гомілки.У іншого хлопця виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани та множинні садна.Обох хлопців доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню.Нагадаємо, на пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку втретє за два тижні сталася ДТП.Водійка Nissan на пішохідному переході збила двох 15-річних школярів.На місці працювала слідчо-оперативна група.

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