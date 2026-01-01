Знову ДТП на проспекті Соборності: збили велосипедиста
Сьогодні, 20:03
У неділю, 9 серпня, ввечері на проспекті Соборності в Луцьку автомобіль збив велосипедиста, про це повідомляє Телеграм-канал ВолиньПост.
На місці працюють відповідні служби. Інформація про стан потерпілого та обставини аварії уточнюється.
На жаль, проспект Соборності знову опинився в центрі уваги через ДТП.
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На місці працюють відповідні служби. Інформація про стан потерпілого та обставини аварії уточнюється.
На жаль, проспект Соборності знову опинився в центрі уваги через ДТП.
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