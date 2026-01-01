Знову ДТП на проспекті Соборності: збили велосипедиста

Знову ДТП на проспекті Соборності: збили велосипедиста
У неділю, 9 серпня, ввечері на проспекті Соборності в Луцьку автомобіль збив велосипедиста, про це повідомляє Телеграм-канал ВолиньПост.

На місці працюють відповідні служби. Інформація про стан потерпілого та обставини аварії уточнюється.

На жаль, проспект Соборності знову опинився в центрі уваги через ДТП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білі, лисички та рижики: у лісах на Волині збирають повні відра грибів
Сьогодні, 22:12
На фронті загинув Герой з Луцької громади Олександр Зінчук
Сьогодні, 21:15
Знову ДТП на проспекті Соборності: збили велосипедиста
Сьогодні, 20:03
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
Розгортання виробництва Patriot Україною займе від 12 місяців, - Зеленський
Сьогодні, 19:03
Медіа
відео
1/8