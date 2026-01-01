У Луцьку попрощалися з 43-річним бійцем Валерієм Скрицьким

Сьогодні, 9 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратимами і жителі громади.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Скрицький Валерій Вікторович (17.12.1982 року народження) загинув 3 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шийківка Ізюмського району Харківської області.Поховали захисника на кладовищі в селі Озденіж.Низько схиляємо голови перед його відвагою і самопожертвою. Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам", - йдеться в повідомленні.