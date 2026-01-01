На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
Сьогодні вночі, 9 серпня, в селі Затурці Володимирського району рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про займання надійшло на лінію «101» о 03:07, о 03:32 пожежу ліквідували.

Причину займання встановлюють фахівці.
На Волині горів автомобіль

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Теги: пожежа, Волинь
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