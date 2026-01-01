Одна - серед чоловіків: 18-річна волинянка працює трактористкою. ВІДЕО

Одна - серед чоловіків: 18-річна волинянка працює трактористкою. ВІДЕО
26 дівчат на Волині нині навчається на трактористок. Підготовку майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва в області забезпечують сім закладів професійної освіти.

Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук. З його слів, в час повномасштабної війни ця професія стала не винятково чоловічою — її дедалі частіше обирають дівчата.

«Війна, рук не вистачає»

15-річна Анна цьогоріч вступає в заклад освіти у Колках: обрала аграрний напрям. Дівчина подала документи на спеціальність «тракторист-машиніст», щоб навчитися керувати сільськогосподарською технікою. Потім, каже, планує підвищити кваліфікацію на агронома.

«Обирала між чотирма професіями: майстер манікюру, ювелір, тракторист-машиніст та агроном, — розповідає Анна Хом'як. — В мене тато тракторист і я часто ходжу до нього, мені подобається ця атмосфера. Тим більше, війна, рук не вистачає на трактори на комбайни, хочеться підтримати».

Працювати серед чоловіків — не перешкода

Те, чому навчилася в освітньому закладі, тепер застосовує на практиці 18-річна Іванна. Після навчання дівчина працює трактористкою у місцевому господарстві у селі Мар'янівка Колківської громади.

«Я тут серед чоловіків одна дівчина і мені це подобається. Вони мені підказують щось нове, підтримують, коли не виходить, — говорить Іванна Михальчук. — Навчилася в Колках їздити на старіших тракторах, хочу почати навчатися на новіших».

На думку тракториста Анатолія, жінки-трактористки — це майбутнє.

«Дівчина старається, вона нічим не брезгує і в ремонтах бере участь, — каже Анатолій Звіринський. — Різниці немає, що це є дівчина, а в нас є молоді хлопці. Багато є жінок-шоферів і трактористів».

Конкурс на вступ

У Колківському центрі професійної освіти навчається понад пів тисячі студентів, 70 відсотків з яких здобувають професію тракториста, говорить директорка закладу Людмила Панасюк. Попит на цю професію серед дівчат зріс після повномасштабного вторгнення.

«Я сама тут навчалася і здобувала професію тракториста, і в ті часи це було дуже винятково. — каже Людмила Панасюк. — Коли ми говоримо про трактори 80-х 90-х років, то нині сучасна техніка сільськогосподарська вабить, на ній легко працювати».

Станом на початок серпня у Колківському центрі професійної освіти подано вже більше ста заяв на спеціальність «тракторист-машиніст». Набрано понад три групи, тому буде конкурс, додала директорка закладу Людмила Панасюк.

Трактор — уже не суто чоловіча професія

Торік диплом «тракториста-машиніста» на Волині отримали 15 дівчат. Цього року, за словами начальника обласного управління освіти і науки Романа Поліщука, регіональне замовлення на за цією спеціальністю зросло на 10 відсотків.

«У 2026 році прийом на професію"тракториста-машиніста" — 536 осіб, в попередні роки — 484 особи, — каже Роман Поліщук. — Здобувачі освіти мають можливість отримати ще додаткову пррофесію. Це — слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування».

Професія слюсара є більш широкою і відкриває більше можливостей для працевлаштування, зазначив посадовець. Додає: сучасна техніка є високотехнологічною, автоматизованою, тому жінка може освоїти цю спеціальність.

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Теги: Волинянка, трактористка
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