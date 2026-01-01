Затримали за хабар у 30 тисяч доларів: як суд покарав посадовця Луцькради





Як йдеться у вироку суду, у лютому та квітні 2026 року посадовець просив у директора приватного підприємства 30 тисяч доларів США за вплив на службових осіб ДП «Охоронна археологічна служба України». Йшлося про отримання висновку, який мав дозволити подальшу розробку Крижівського родовища піску, пише



30 квітня посадовець через посередника, який діяв під контролем правоохоронців, отримав 29 900 доларів. У рішенні суду зазначено, що на той час ця сума становила понад 1,3 мільйона гривень.



17 липня прокурор та підозрюваний експосадовець уклали угоду про визнання винуватості. Обвинувачений у хабарництві визнав свою вину та погодився на узгоджене сторонами покарання — штраф у розмірі 80 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( 1 мільйон 360 тисяч гривень).



Суд затвердив угоду та визнав його винним за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою.



До набрання вироком законної сили експосадовцю залишили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.



Довідково: санкція статті про одержання хабаря і зловживання впливом передбачає штраф від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишнього заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради визнали винним в одержанні хабаря за вплив на рішення посадовців державного підприємства. Суд призначив йому штраф у розмірі 1,36 мільйона гривень.Як йдеться у вироку суду, у лютому та квітні 2026 року посадовець просив у директора приватного підприємства 30 тисяч доларів США за вплив на службових осіб ДП «Охоронна археологічна служба України». Йшлося про отримання висновку, який мав дозволити подальшу розробку Крижівського родовища піску, пише Суспільне 30 квітня посадовець через посередника, який діяв під контролем правоохоронців, отримав 29 900 доларів. У рішенні суду зазначено, що на той час ця сума становила понад 1,3 мільйона гривень.17 липня прокурор та підозрюваний експосадовець уклали угоду про визнання винуватості. Обвинувачений у хабарництві визнав свою вину та погодився на узгоджене сторонами покарання — штраф у розмірі 80 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( 1 мільйон 360 тисяч гривень).Суд затвердив угоду та визнав його винним за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою.До набрання вироком законної сили експосадовцю залишили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.санкція статті про одержання хабаря і зловживання впливом передбачає штраф від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років

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