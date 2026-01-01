Мистецтво влучного подарунка: як обрати прикрасу, яка точно сподобається





Сьогодні, щоб знайти ту саму прикрасу, навіть не обов'язково витрачати вихідні на походи торговими центрами. Сучасний офіційний KUZ ювелірний магазин (



Три кроки до ідеального вибору

Перш ніж відкривати каталог, проведіть невеличке "розслідування". Зверніть увагу на те, що людина вже носить щодня. Це найкраща підказка.



1. Визначте улюблений метал: Якщо дівчина носить виключно срібло або біле золото, не варто дарувати їй масивний кулон із червоного золота — найімовірніше, він просто не впишеться в її звичні образи. Зверніть увагу на фурнітуру її сумок та ременів, це теж може стати підказкою щодо її вподобань (холодні чи теплі відтінки металу).



2. Оцініть стиль життя: Для активної дівчини, яка обожнює спорт, подорожі або працює з дітьми, найкраще підійдуть лаконічні пусети, тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками або гладкі каблучки. Жінці, яка часто відвідує світські заходи або працює в творчій сфері, можна сміливо дарувати більш акцентні, великі прикраси — довгі сережки або коктейльні персні з яскравим камінням.



3. Придивіться до стилю одягу: Любителькам мінімалізму та кежуалу (джинси, білі сорочки, оверсайз) чудово пасує геометрія: сережки-кільця (конго), ланцюжки базового плетіння. Якщо ж жінка віддає перевагу романтичним сукням та блузам, їй сподобаються прикраси з перлами або квітковими мотивами.



Що робити, якщо ви не знаєте розміру?

Страх помилитися з розміром каблучки зупиняє багатьох чоловіків. Якщо у вас немає можливості непомітно виміряти каблучку, яку дівчина вже носить, просто змініть фокус уваги на безрозмірні прикраси.



Кулони та підвіски: Це найбільш безпечний і дуже романтичний варіант. Кулон у формі серця, першої літери імені, знаку зодіаку або витонченого ключика завжди викликає щиру радість.

Сережки: Їх ніколи не буває забагато! Для повсякденного носіння обирайте моделі з надійним англійським замком або зручні пусети.

Браслети-ланцюжки: Більшість сучасних тонких браслетів мають додаткові кільця-регулятори, які дозволяють легко коригувати довжину виробу від 16 до 19 сантиметрів, тому помилитися тут майже неможливо.

Важливість упаковки

Ювелірна прикраса — це свято. І воно починається в той момент, коли людина бере до рук коробочку. Купуючи виріб у фірмовому магазині, ви відразу отримуєте гарне пакування та паспорт виробу (бирку), що підтверджує якість. Вам залишається лише додати щиру посмішку, кілька теплих слів — і ваш подарунок гарантовано залишить найсвітліші спогади!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибір подарунка для коханої дівчини, мами чи подруги — це завжди хвилюючий квест. Хочеться, щоб річ не лише приємно здивувала в момент вручення, але й стала улюбленою деталлю повсякденного гардероба. Ювелірні вироби у цьому плані є безпрограшним варіантом. Проте багато хто боїться купувати золото чи срібло на подарунок, хвилюючись не вгадати з розміром, стилем або відтінком металу. Насправді секрет ідеального вибору дуже простий: потрібно лише трохи уважності та знання кількох базових правил шопінгу.Сьогодні, щоб знайти ту саму прикрасу, навіть не обов'язково витрачати вихідні на походи торговими центрами. Сучасний офіційний KUZ https://kuz.ua/ ) пропонує зручні онлайн-каталоги, де можна без поспіху розглянути кожну деталь і зробити замовлення в комфортній домашній атмосфері.Перш ніж відкривати каталог, проведіть невеличке "розслідування". Зверніть увагу на те, що людина вже носить щодня. Це найкраща підказка.1.: Якщо дівчина носить виключно срібло або біле золото, не варто дарувати їй масивний кулон із червоного золота — найімовірніше, він просто не впишеться в її звичні образи. Зверніть увагу на фурнітуру її сумок та ременів, це теж може стати підказкою щодо її вподобань (холодні чи теплі відтінки металу).2.: Для активної дівчини, яка обожнює спорт, подорожі або працює з дітьми, найкраще підійдуть лаконічні пусети, тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками або гладкі каблучки. Жінці, яка часто відвідує світські заходи або працює в творчій сфері, можна сміливо дарувати більш акцентні, великі прикраси — довгі сережки або коктейльні персні з яскравим камінням.3.: Любителькам мінімалізму та кежуалу (джинси, білі сорочки, оверсайз) чудово пасує геометрія: сережки-кільця (конго), ланцюжки базового плетіння. Якщо ж жінка віддає перевагу романтичним сукням та блузам, їй сподобаються прикраси з перлами або квітковими мотивами.Страх помилитися з розміром каблучки зупиняє багатьох чоловіків. Якщо у вас немає можливості непомітно виміряти каблучку, яку дівчина вже носить, просто змініть фокус уваги на безрозмірні прикраси.Ювелірна прикраса — це свято. І воно починається в той момент, коли людина бере до рук коробочку. Купуючи виріб у фірмовому магазині, ви відразу отримуєте гарне пакування та паспорт виробу (бирку), що підтверджує якість. Вам залишається лише додати щиру посмішку, кілька теплих слів — і ваш подарунок гарантовано залишить найсвітліші спогади!

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