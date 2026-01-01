Мистецтво влучного подарунка: як обрати прикрасу, яка точно сподобається
Сьогодні, 11:47
Вибір подарунка для коханої дівчини, мами чи подруги — це завжди хвилюючий квест. Хочеться, щоб річ не лише приємно здивувала в момент вручення, але й стала улюбленою деталлю повсякденного гардероба. Ювелірні вироби у цьому плані є безпрограшним варіантом. Проте багато хто боїться купувати золото чи срібло на подарунок, хвилюючись не вгадати з розміром, стилем або відтінком металу. Насправді секрет ідеального вибору дуже простий: потрібно лише трохи уважності та знання кількох базових правил шопінгу.
Сьогодні, щоб знайти ту саму прикрасу, навіть не обов'язково витрачати вихідні на походи торговими центрами. Сучасний офіційний KUZ ювелірний магазин (https://kuz.ua/) пропонує зручні онлайн-каталоги, де можна без поспіху розглянути кожну деталь і зробити замовлення в комфортній домашній атмосфері.
Перш ніж відкривати каталог, проведіть невеличке "розслідування". Зверніть увагу на те, що людина вже носить щодня. Це найкраща підказка.
1. Визначте улюблений метал: Якщо дівчина носить виключно срібло або біле золото, не варто дарувати їй масивний кулон із червоного золота — найімовірніше, він просто не впишеться в її звичні образи. Зверніть увагу на фурнітуру її сумок та ременів, це теж може стати підказкою щодо її вподобань (холодні чи теплі відтінки металу).
2. Оцініть стиль життя: Для активної дівчини, яка обожнює спорт, подорожі або працює з дітьми, найкраще підійдуть лаконічні пусети, тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками або гладкі каблучки. Жінці, яка часто відвідує світські заходи або працює в творчій сфері, можна сміливо дарувати більш акцентні, великі прикраси — довгі сережки або коктейльні персні з яскравим камінням.
3. Придивіться до стилю одягу: Любителькам мінімалізму та кежуалу (джинси, білі сорочки, оверсайз) чудово пасує геометрія: сережки-кільця (конго), ланцюжки базового плетіння. Якщо ж жінка віддає перевагу романтичним сукням та блузам, їй сподобаються прикраси з перлами або квітковими мотивами.
Страх помилитися з розміром каблучки зупиняє багатьох чоловіків. Якщо у вас немає можливості непомітно виміряти каблучку, яку дівчина вже носить, просто змініть фокус уваги на безрозмірні прикраси.
Кулони та підвіски: Це найбільш безпечний і дуже романтичний варіант. Кулон у формі серця, першої літери імені, знаку зодіаку або витонченого ключика завжди викликає щиру радість.
Сережки: Їх ніколи не буває забагато! Для повсякденного носіння обирайте моделі з надійним англійським замком або зручні пусети.
Браслети-ланцюжки: Більшість сучасних тонких браслетів мають додаткові кільця-регулятори, які дозволяють легко коригувати довжину виробу від 16 до 19 сантиметрів, тому помилитися тут майже неможливо.
Ювелірна прикраса — це свято. І воно починається в той момент, коли людина бере до рук коробочку. Купуючи виріб у фірмовому магазині, ви відразу отримуєте гарне пакування та паспорт виробу (бирку), що підтверджує якість. Вам залишається лише додати щиру посмішку, кілька теплих слів — і ваш подарунок гарантовано залишить найсвітліші спогади!
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Сьогодні, щоб знайти ту саму прикрасу, навіть не обов'язково витрачати вихідні на походи торговими центрами. Сучасний офіційний KUZ ювелірний магазин (https://kuz.ua/) пропонує зручні онлайн-каталоги, де можна без поспіху розглянути кожну деталь і зробити замовлення в комфортній домашній атмосфері.
Три кроки до ідеального вибору
Перш ніж відкривати каталог, проведіть невеличке "розслідування". Зверніть увагу на те, що людина вже носить щодня. Це найкраща підказка.
1. Визначте улюблений метал: Якщо дівчина носить виключно срібло або біле золото, не варто дарувати їй масивний кулон із червоного золота — найімовірніше, він просто не впишеться в її звичні образи. Зверніть увагу на фурнітуру її сумок та ременів, це теж може стати підказкою щодо її вподобань (холодні чи теплі відтінки металу).
2. Оцініть стиль життя: Для активної дівчини, яка обожнює спорт, подорожі або працює з дітьми, найкраще підійдуть лаконічні пусети, тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками або гладкі каблучки. Жінці, яка часто відвідує світські заходи або працює в творчій сфері, можна сміливо дарувати більш акцентні, великі прикраси — довгі сережки або коктейльні персні з яскравим камінням.
3. Придивіться до стилю одягу: Любителькам мінімалізму та кежуалу (джинси, білі сорочки, оверсайз) чудово пасує геометрія: сережки-кільця (конго), ланцюжки базового плетіння. Якщо ж жінка віддає перевагу романтичним сукням та блузам, їй сподобаються прикраси з перлами або квітковими мотивами.
Що робити, якщо ви не знаєте розміру?
Страх помилитися з розміром каблучки зупиняє багатьох чоловіків. Якщо у вас немає можливості непомітно виміряти каблучку, яку дівчина вже носить, просто змініть фокус уваги на безрозмірні прикраси.
Важливість упаковки
Ювелірна прикраса — це свято. І воно починається в той момент, коли людина бере до рук коробочку. Купуючи виріб у фірмовому магазині, ви відразу отримуєте гарне пакування та паспорт виробу (бирку), що підтверджує якість. Вам залишається лише додати щиру посмішку, кілька теплих слів — і ваш подарунок гарантовано залишить найсвітліші спогади!
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