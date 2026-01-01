Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ, електротранспорт не працює





Про це повідомляє



У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в мережі без електропостачання залишилися Одеський, Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони.



Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.



Також тимчасово відсутнє водопостачання для всіх споживачів, окрім ж/м "Пересип", "Слобідка", "Застава" та колишнього ж/м "Ленселище".



Також через нічну атаку Росії рух електротранспорту в Одесі тимчасово призупинено.



Нічна атака на Одесу



Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.



Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.



За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М"/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після нічної масованої атаки Росії 9 серпня у частині Одеси зникла електроенергія. Рух електротранспорту тимчасово призупинено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та пресслужбу Одеської міської ради.У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в мережі без електропостачання залишилися Одеський, Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони.Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.Також тимчасово відсутнє водопостачання для всіх споживачів, окрім ж/м "Пересип", "Слобідка", "Застава" та колишнього ж/м "Ленселище".Також через нічну атаку Росії рух електротранспорту в Одесі тимчасово призупинено.Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М"/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря).

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