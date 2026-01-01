Пенсія може зрости більш ніж на 50%: як збільшити виплати

В Україні громадяни можуть самостійно збільшити майбутні пенсійні виплати. Один із способів — відкласти вихід на пенсію та продовжити працювати після набуття права на заслужений відпочинок. За певних умов це може суттєво підвищити розмір пенсії — більш ніж на 50%.Як скористатися цим механізмом і кому він може бути вигідним, повідомляє Новини.LIVE.У Пенсійному фонді України пояснили, що збільшити розмір майбутньої пенсії можна завдяки відтермінуванню виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про ситуацію, коли людина після досягнення пенсійного віку продовжує офіційно працювати та не оформлює виплату одразу.Такий механізм передбачений законодавством і має стимулювати громадян довше залишатися у трудовому статусі, адже за кожен додатковий місяць відстрочки передбачене підвищення розміру пенсії. Ця можливість регулюється статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Скористатися правом на збільшену виплату можуть громадяни, які виконують певні умови:досягнення 60-річного віку;необхідна кількість страхового стажу;відсутність звернення за оформленням пенсії.За нормами закону, розмір підвищення прив’язаний до тривалості відтермінування можливого оформлення пенсії:якщо термін не перевищує п’ять років, то пенсія зростатиме на 0,5% щомісяця;якщо оформлення пенсії відкладуть на понад п’ять років, то доплата становитиме 0,75% щомісяця.За підрахунками ПФУ, один рік відтермінування зможе гарантувати громадянину підвищення пенсійної виплати на 6%, два роки — 12%. Якщо ж відкласти можливість виходу на пенсію на шість років (72 місяці), то базовий рівень пенсії зросте на 54%.За даними Пенсійного фонду України, розмір виплати може суттєво зрости, якщо людина вирішить відкласти вихід на пенсію. Так, за один додатковий рік роботи після набуття права на пенсію виплата збільшиться на 6%, за два роки — вже на 12%.Найбільше підвищення передбачене у разі тривалішої відстрочки. Якщо громадянин не оформлюватиме пенсію протягом шести років (72 місяців), її базовий розмір може зрости на 54%.