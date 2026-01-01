Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 9 серпня. Долар додав ще 8 коп. Євро підвищився на 5 коп. Злотий зріс на 3 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,76 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,67 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,76 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,67 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).
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