Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,76 (+8 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,67 (+5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 9 серпня. Долар додав ще 8 коп. Євро підвищився на 5 коп. Злотий зріс на 3 коп.Про це йдеться на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,76 (+8 коп.)Курс євро1 євро — 51,67 (+5 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).

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