Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 9 серпня. Долар додав ще 8 коп. Євро підвищився на 5 коп. Злотий зріс на 3 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,76 (+8 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,67 (+5 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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