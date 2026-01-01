Ніколи не купуйте виноград, якщо помітили цю ознаку: експерти пояснили, на що дивитися насамперед





Але зовнішній вигляд може бути оманливим. Деякі ознаки підказують, що виноград уже втрачає свіжість або неправильно зберігався.



Перед тим як покласти гроно у кошик, варто звернути увагу не лише на самі ягоди, а й на деталь, яку багато покупців ігнорують.



Головна ознака, яка може видати несвіжий виноград



Одна з найважливіших речей під час вибору винограду — стан його гілочки, або плодоніжки.



Свіжий виноград зазвичай має зелену, пружну та міцну гілочку. Вона свідчить про те, що гроно нещодавно зібрали й воно зберігає природну соковитість.



Якщо ж гілочка стала коричневою, сухою або ламкою, це може бути сигналом, що виноград уже довго лежить після збору. Такі ягоди швидше втрачають смак, стають м’якими та можуть псуватися.



Саме тому під час купівлі краще не брати грона із повністю висохлими та зморщеними стеблами.



Не завжди великі та яскраві ягоди — найкращий вибір



Багато людей вважають, що найбільший виноград із насиченим кольором автоматично буде найсмачнішим. Але розмір і відтінок ягід не завжди говорять про їхню свіжість.



Під час вибору винограду звертайте увагу на:



щільність ягід — вони не повинні бути м’якими або зморщеними;



відсутність тріщин і пошкоджень;



рівномірний колір;



міцне кріплення ягід до грона.



Якщо ягоди легко відпадають від гілочки ще в магазині, це може бути ознакою того, що виноград уже почав втрачати якість.



Білий наліт на винограді: небезпека чи природний захист



Білий наліт на винограді часто викликає сумніви у покупців. Багато хто думає, що це ознака цвілі, але не завжди це так.



На поверхні деяких ягід є природний восковий шар — тонке покриття, яке допомагає винограду захищатися від втрати вологи та зовнішнього впливу.



Такий наліт зазвичай:



рівномірно покриває ягоди;



легко змивається під час миття;



не має неприємного запаху.



Натомість варто уникати винограду, якщо на ньому є пухнасті плями, пліснява, неприємний запах або слизька поверхня.



Як зрозуміти, що виноград почав псуватися



Перед купівлею уважно огляньте гроно. Ознаками зіпсованого винограду можуть бути:



зморщені ягоди;



темні плями;



тріщини на шкірці;



м’яка або слизька текстура;



запах бродіння;



цвіль між ягодами.



Навіть кілька зіпсованих ягід у пакованні можуть прискорити псування всього грона.



Як правильно зберігати виноград після купівлі



Щоб виноград довше залишався свіжим, дотримуйтеся кількох простих правил:



Не мийте виноград одразу перед зберіганням — волога прискорює появу цвілі, тому краще мити ягоди безпосередньо перед вживанням.



Зберігайте його в холодильнику — оптимальному місці для винограду. Найкраще залишити його у вентильованому контейнері або упакованні, де не накопичується зайва волога.



Перебирайте гроно — перед зберіганням видаліть пошкоджені ягоди, щоб вони не псували інші.



Найпоширеніші помилки під час купівлі винограду



Багато покупців звертають увагу лише на ціну або зовнішній вигляд ягід, але пропускають важливі деталі.



Найчастіші помилки:



купувати грона із сухими коричневими стеблами;



брати виноград із м’якими ягодами;



ігнорувати запах;



купувати пошкоджені або вологі ягоди;



оцінювати якість лише за розміром.



Кілька секунд уважного огляду допоможуть уникнути купівлі продукту, який швидко доведеться викинути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виноград — одна з найпопулярніших ягід, яку часто купують «на око»: красиве гроно, великі ягоди та приємний колір здаються головними показниками якості, пише ТСН Але зовнішній вигляд може бути оманливим. Деякі ознаки підказують, що виноград уже втрачає свіжість або неправильно зберігався.Перед тим як покласти гроно у кошик, варто звернути увагу не лише на самі ягоди, а й на деталь, яку багато покупців ігнорують.Одна з найважливіших речей під час вибору винограду — стан його гілочки, або плодоніжки.Свіжий виноград зазвичай має зелену, пружну та міцну гілочку. Вона свідчить про те, що гроно нещодавно зібрали й воно зберігає природну соковитість.Якщо ж гілочка стала коричневою, сухою або ламкою, це може бути сигналом, що виноград уже довго лежить після збору. Такі ягоди швидше втрачають смак, стають м’якими та можуть псуватися.Саме тому під час купівлі краще не брати грона із повністю висохлими та зморщеними стеблами.Багато людей вважають, що найбільший виноград із насиченим кольором автоматично буде найсмачнішим. Але розмір і відтінок ягід не завжди говорять про їхню свіжість.Під час вибору винограду звертайте увагу на:щільність ягід — вони не повинні бути м’якими або зморщеними;відсутність тріщин і пошкоджень;рівномірний колір;міцне кріплення ягід до грона.Якщо ягоди легко відпадають від гілочки ще в магазині, це може бути ознакою того, що виноград уже почав втрачати якість.Білий наліт на винограді часто викликає сумніви у покупців. Багато хто думає, що це ознака цвілі, але не завжди це так.На поверхні деяких ягід є природний восковий шар — тонке покриття, яке допомагає винограду захищатися від втрати вологи та зовнішнього впливу.Такий наліт зазвичай:рівномірно покриває ягоди;легко змивається під час миття;не має неприємного запаху.Натомість варто уникати винограду, якщо на ньому є пухнасті плями, пліснява, неприємний запах або слизька поверхня.Перед купівлею уважно огляньте гроно. Ознаками зіпсованого винограду можуть бути:зморщені ягоди;темні плями;тріщини на шкірці;м’яка або слизька текстура;запах бродіння;цвіль між ягодами.Навіть кілька зіпсованих ягід у пакованні можуть прискорити псування всього грона.Щоб виноград довше залишався свіжим, дотримуйтеся кількох простих правил:Не мийте виноград одразу перед зберіганням — волога прискорює появу цвілі, тому краще мити ягоди безпосередньо перед вживанням.Зберігайте його в холодильнику — оптимальному місці для винограду. Найкраще залишити його у вентильованому контейнері або упакованні, де не накопичується зайва волога.Перебирайте гроно — перед зберіганням видаліть пошкоджені ягоди, щоб вони не псували інші.Багато покупців звертають увагу лише на ціну або зовнішній вигляд ягід, але пропускають важливі деталі.Найчастіші помилки:купувати грона із сухими коричневими стеблами;брати виноград із м’якими ягодами;ігнорувати запах;купувати пошкоджені або вологі ягоди;оцінювати якість лише за розміром.Кілька секунд уважного огляду допоможуть уникнути купівлі продукту, який швидко доведеться викинути.

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