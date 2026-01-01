Смерть під колесами трактора: на Волині пенсіонера судили понад чотири роки





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Інцидент стався 27 грудня 2021 року між селами Омеляне і Голядин Ковельського району. На лісовій дорозі 68-річний шаччанин на тракторі з причепом, рухаючись назад, наїхав на 58-річного чоловіка. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).



На судовому засіданні обвинувачений своєї провини не визнав. Мовляв, попереду загруз автомобіль, в якому перебували троє осіб. Коли автівка продовжила рух, то він рушити трактором не зміг, бо колеса пробуксовували.



Зі слів тракториста, він вирішив здати назад, про що повідомив інших учасників, які були позаду на обочині, адже з кабіни їх не бачив. Коли рушив, то хтось почав стукати, бо під причепом лежав чоловік без ознак життя.



Як розповів свідок, потерпілий послизнувся і впав, після чого на нього наїхав причіп. У крові загиблого експертиза виявила 2,36 проміле алкоголю.



Суд призначив пенсіонерові чотири роки позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після чотирьох років судової тяганини пенсіонер отримав покарання за смертельну ДТП.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався 27 грудня 2021 року між селами Омеляне і Голядин Ковельського району. На лісовій дорозі 68-річний шаччанин на тракторі з причепом, рухаючись назад, наїхав на 58-річного чоловіка. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.Дії кваліфікували за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).На судовому засіданні обвинувачений своєї провини не визнав. Мовляв, попереду загруз автомобіль, в якому перебували троє осіб. Коли автівка продовжила рух, то він рушити трактором не зміг, бо колеса пробуксовували.Зі слів тракториста, він вирішив здати назад, про що повідомив інших учасників, які були позаду на обочині, адже з кабіни їх не бачив. Коли рушив, то хтось почав стукати, бо під причепом лежав чоловік без ознак життя.Як розповів свідок, потерпілий послизнувся і впав, після чого на нього наїхав причіп. У крові загиблого експертиза виявила 2,36 проміле алкоголю.Суд призначив пенсіонерові чотири роки позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового строку.

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