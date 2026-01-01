На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки





Про це



"Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.



Дякуємо за роботу.



Внаслідок падінь уламків постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці у четвер, 10 вересня, на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Реактивні дрони типу «герань» рухалися у напрямку області з Рівненщини.



Спочатку сигнал повітряної тривоги оголосили у Луцьку та Луцькому районі. Згодом превентивну тривогу також увімкнули у Камінь-Каширському та Ковельському районах.



Близько 7:18



Станом на 8:00 повітряна тривога на Волині тривала. Повідомлялося про ще один реактивний «герань», який летів у напрямку Луцька за схожим маршрутом.



«До Луцька 90 км», – повідомив Андрій Разумовський близько 8:00.



О 8:13 безпілотник минув Тростянець та перебував поблизу Озера — приблизно за 20 кілометрів від Луцька.



Близько 8:27 було чутно вибухи — працювали сили протиповітряної оборони. Невдовзі з’явилася інформація, що «Шахед» локаційно втрачений. Імовірно, повітряну ціль вдалося знищити.



О 8:44 на всій території Волинської області оголосили відбій повітряної тривоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь сьогодні зранку, 10 вересня, зазнала атаки безпілотників.Про це повідомили у Волинській ОВА."Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.Дякуємо за роботу.Внаслідок падінь уламків постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці у четвер, 10 вересня, на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.рухалися у напрямку області з Рівненщини.Спочатку сигнал повітряної тривоги оголосили у Луцьку та Луцькому районі. Згодом превентивну тривогу також увімкнули у Камінь-Каширському та Ковельському районах.Близько 7:18 у Луцьку було чутно звуки вибухів . Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.Станом на 8:00 повітряна тривога на Волині тривала. Повідомлялося про ще один реактивний «герань», який летів у напрямку Луцька за схожим маршрутом.«До Луцька 90 км», – повідомив Андрій Разумовський близько 8:00.О 8:13 безпілотник минув Тростянець та перебував поблизу Озера — приблизноБлизько. Невдовзі з’явилася інформація, що «Шахед» локаційно втрачений. Імовірно, повітряну ціль вдалося знищити.О 8:44 на всій території Волинської області

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