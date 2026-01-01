На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки

На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Волинь сьогодні зранку, 10 вересня, зазнала атаки безпілотників.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

Дякуємо за роботу.

Внаслідок падінь уламків постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці у четвер, 10 вересня, на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Реактивні дрони типу «герань» рухалися у напрямку області з Рівненщини.

Спочатку сигнал повітряної тривоги оголосили у Луцьку та Луцькому районі. Згодом превентивну тривогу також увімкнули у Камінь-Каширському та Ковельському районах.

Близько 7:18 у Луцьку було чутно звуки вибухів. Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.

Станом на 8:00 повітряна тривога на Волині тривала. Повідомлялося про ще один реактивний «герань», який летів у напрямку Луцька за схожим маршрутом.

«До Луцька 90 км», – повідомив Андрій Разумовський близько 8:00.

О 8:13 безпілотник минув Тростянець та перебував поблизу Озера — приблизно за 20 кілометрів від Луцька.

Близько 8:27 було чутно вибухи — працювали сили протиповітряної оборони. Невдовзі з’явилася інформація, що «Шахед» локаційно втрачений. Імовірно, повітряну ціль вдалося знищити.

О 8:44 на всій території Волинської області оголосили відбій повітряної тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, атака, дрони, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Хмельницькому росіяни вдарили по ринку: після атаки сталася повторна детонація
Сьогодні, 10:15
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Сьогодні, 09:44
В Україні майже вичерпалися запаси ракет для F-16, якими збивають реактивні «Герані», - ЗМІ
Сьогодні, 09:38
Літак у Молдові Зеленського міг бути ціллю для дрона Росї: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 09:20
Заробляв на тварині: у Шацьку оштрафували чоловіка, який пропонував фотосесії з мавпою
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8