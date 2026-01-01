У Хмельницькому росіяни вдарили по ринку: після атаки сталася повторна детонація





Про це Сергій Тюрін.



В обласному центрі внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та загорання на території одного з ринків.



У ДСНС уточнили, що через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа.



"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.



Пожежу ліквідували", - зазначають рятувальники.





Нагадаємо, що Волинь сьогодні зранку, 10 вересня, зазнала атаки безпілотників. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хмельниччина зазнала чергової російської атаки.Про це повідомив голова Хмельницької ОВАВ обласному центрі внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та загорання на території одного з ринків.У ДСНС уточнили, що через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа."Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.Пожежу ліквідували", - зазначають рятувальники.Нагадаємо, що. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

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