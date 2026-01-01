У Хмельницькому росіяни вдарили по ринку: після атаки сталася повторна детонація

У Хмельницькому росіяни вдарили по ринку: після атаки сталася повторна детонація
Хмельниччина зазнала чергової російської атаки.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

В обласному центрі внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та загорання на території одного з ринків.

У ДСНС уточнили, що через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа.

"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Пожежу ліквідували", - зазначають рятувальники.
У Хмельницькому росіяни вдарили по ринку: після атаки сталася повторна детонація


Нагадаємо, що Волинь сьогодні зранку, 10 вересня, зазнала атаки безпілотників. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

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Теги: Хмельниччина, атака
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