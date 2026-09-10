В Україні майже вичерпалися запаси ракет для F-16, якими збивають реактивні «Герані», - ЗМІ





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За даними видання, українській протиповітряній обороні бракує ракет для збиття нових російських БпЛА "Герань-4" та "Герань-5", які літають зі швидкістю до 600 км/год, а темпи їхнього виробництва в Росії сягають близько 3 000 одиниць на місяць.



Турбореактивні двигуни до них здебільшого надходять із Китаю, проте частину агрегатів виготовляють безпосередньо в РФ на контрабандних західних 3D-принтерах. Поряд із габаритнішими дронами "Бандероль" ці безпілотники дедалі більше нагадують недорогі крилаті ракети, для знешкодження яких винищувачам F-16 критично бракує ракет AIM-120 та AIM-9.



Україна розробляє власні дрони-перехоплювачі для протидії російським БпЛА, проте ситуація із захистом від балістичного озброєння є ще складнішою.



Наразі українські запаси ракет PAC-3 для систем Patriot майже вичерпано. Нові масштабні постачання зі США малоймовірні внаслідок виснаження американських складів через війну з Іраном.



Водночас Росія наростила виробництво балістичних ракет приблизно до 100 одиниць на місяць: 60 ракет "Іскандер-М" і 40 ракет RM-48U.



Є певні очікування від майбутньої передачі Україні кількох старіших франко-італійських батарей ППО SAMP/T разом із ракетами Aster до кінця 2026 року. Наступного року Україна має отримати вісім новітніх комплексів версії SAMP/T NG.



"На відміну від PAC-3, що використовує кінетичне перехоплення (пряме влучання), ракета Aster оснащена бойовою частиною, яка вибухає поруч із ворожою ракетою. Однак джерела у французькій армії стверджують, що в деяких аспектах вона перевершує Patriot. Її вартість також становить менш як половину від 7 мільйонів доларів – ціни останньої експортної версії PAC-3", - йдеться в повідомленні.



За ліцензією у Німеччині планують виробляти до 200 менш потужних ракет PAC-2 на рік, частина з яких може надійти до України за згодою країн НАТО.



Фундаментально змінити ситуацію покликаний спільний європейсько-український проєкт Freyja, амбітність якого порівнюють із програмою "польоту на Місяць". Його мета – надати Україні та її європейським союзникам значно дешевшу і масовішу альтернативу ракетам PAC-3, що працюватиме з радарами та системами передавання даних стандарту НАТО.



Запланований перехоплювач базується на українській балістичній ракеті малої дальності FP-7. Сенсори, системи наведення та керування постачатимуть 12 європейських оборонних компаній, серед яких французька Thales, італійська Leonardo, німецька Diehl та шведська Saab.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні майже вичерпалися запаси ракет американського виробництва AIM-120 та AIM-9 для винищувачів F-16, якими перехоплюють російські крилаті ракети і нові реактивні дрони.Про це пише Українська правда з посиланням на The Economist.За даними видання, українській протиповітряній обороні бракує ракет для збиття нових російських БпЛА "Герань-4" та "Герань-5", які літають зі швидкістю до 600 км/год, а темпи їхнього виробництва в Росії сягають близько 3 000 одиниць на місяць.Турбореактивні двигуни до них здебільшого надходять із Китаю, проте частину агрегатів виготовляють безпосередньо в РФ на контрабандних західних 3D-принтерах. Поряд із габаритнішими дронами "Бандероль" ці безпілотники дедалі більше нагадують недорогі крилаті ракети, для знешкодження яких винищувачам F-16 критично бракує ракет AIM-120 та AIM-9.Україна розробляє власні дрони-перехоплювачі для протидії російським БпЛА, проте ситуація із захистом від балістичного озброєння є ще складнішою.Наразі українські запаси ракет PAC-3 для систем Patriot майже вичерпано. Нові масштабні постачання зі США малоймовірні внаслідок виснаження американських складів через війну з Іраном.Водночас Росія наростила виробництво балістичних ракет приблизно до 100 одиниць на місяць: 60 ракет "Іскандер-М" і 40 ракет RM-48U.Є певні очікування від майбутньої передачі Україні кількох старіших франко-італійських батарей ППО SAMP/T разом із ракетами Aster до кінця 2026 року. Наступного року Україна має отримати вісім новітніх комплексів версії SAMP/T NG."На відміну від PAC-3, що використовує кінетичне перехоплення (пряме влучання), ракета Aster оснащена бойовою частиною, яка вибухає поруч із ворожою ракетою. Однак джерела у французькій армії стверджують, що в деяких аспектах вона перевершує Patriot. Її вартість також становить менш як половину від 7 мільйонів доларів – ціни останньої експортної версії PAC-3", - йдеться в повідомленні.За ліцензією у Німеччині планують виробляти до 200 менш потужних ракет PAC-2 на рік, частина з яких може надійти до України за згодою країн НАТО.Фундаментально змінити ситуацію покликаний спільний європейсько-український проєкт Freyja, амбітність якого порівнюють із програмою "польоту на Місяць". Його мета – надати Україні та її європейським союзникам значно дешевшу і масовішу альтернативу ракетам PAC-3, що працюватиме з радарами та системами передавання даних стандарту НАТО.Запланований перехоплювач базується на українській балістичній ракеті малої дальності FP-7. Сенсори, системи наведення та керування постачатимуть 12 європейських оборонних компаній, серед яких французька Thales, італійська Leonardo, німецька Diehl та шведська Saab.

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