Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ

Данило Сліпчук – син начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Олега Сліпчука – допомагав скандальному працівнику Офісу Генпрокурора Кропиві «кошмарити» недружні колцентри і створювати видимість боротьби з ними.



Данило Сліпчук - один із учасників злочинної групи, яку нещодавно викрило НАБУ в ході гучної операції “Карфаген”. На оприлюднених записах НАБУ він фігурує як «помічник «Флеш».



Як пише Сергію Кропиві.



Нагадаємо, той, за версією НАБУ, створив й очолив злочинну організацію, учасники якої налагодили механізм систематичного одержання хабарів за те, що не перешкоджали законній діяльності так званих кол-центрів. Іншими словами - “кришували” їх.



Отож, як йшлося на суді, одним з учасників цієї злочинної організації був головний спеціаліст Відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Данило Сліпчук.



“Паном Кропивою здійснювалася діяльність стосовно кол-центрів за участю низки працівників Офісу Генерального прокурора. Зокрема, ще одним учасником злочинної організації, якого залучив Кропива, був Данило Сліпчук. Він був працівником Офісу Генерального прокурора, працював головним спеціалістом у Департаменті інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора. Починаючи з 2023 року Сліпчук разом із Кропивою працював в Одеській обласній військовій адміністрації, а починаючи із серпня 2025 року був запрошений до Офісу Генерального прокурора для подальшої роботи” - говорив на суді прокурор САП.







Прокурор на суді стверджував, що Сліпчук виконував для Кропиви технічні та інформаційні доручення: перевіряв адреси кол-центрів і дані про них, вів облік коштів, а також був залучений до окремих операцій із готівкою та переміщенням майна.



Один із ключових епізодів стосується перевірки адрес кол-центрів. Прокурор навів кілька телефонних розмов за січень–лютий 2026 року, у яких Кропива просив Сліпчука перевірити конкретні адреси та з’ясувати, чи є вони «своїми». Після однієї з таких перевірок звучить відповідь: «То не наш», а невдовзі Кропива телефонує іншій особі й каже, що «можна нападати». За версією обвинувачення, йшлося про перевірку кол-центрів перед проведенням щодо них слідчих дій.



* * *



Ще один епізод стосується журналістського розслідування Bihus.Info про прокурорів,



* * *



Окремо прокурор згадав епізод із готівкою. За матеріалами оперативно-розшукових заходів, 24 жовтня 2025 року водій Кропиви та Сліпчук перебували у пункті обміну валют на бульварі Лесі Українки у Києві. За версією обвинувачення, вони привезли туди готівку для подальшого переведення коштів у безготівкову форму. Цей епізод прокурор наводив у блоці про рух грошей, які слідство пов’язує з неправомірною вигодою за діяльність кол-центрів.



* * *



Сліпчук також фігурує у блоці про облік і легалізацію коштів. Прокурор навів розмову, в якій Кропива запитує у нього, скільки грошей «виходить» і чи збігаються цифри. САП трактує це як участь Сліпчука у веденні обліку коштів, якими оперували учасники групи.



* * *



Ще один епізод стосується подій 17 липня 2026 року. Прокурор послався на розмови між водієм Кропиви, Сліпчуком та ще однією особою, під час яких вони обговорювали валізи, сумку, ключі від BMW та перенесення речей. За версією САП, частину майна Кропиви переміщували до Офісу Генерального прокурора, а працівники ОГП допомагали заносити речі до його кабінету. Обвинувачення вважає це одним із доказів приховування та переміщення майна.



Є в матеріалах і менш значущі розмови. Зокрема, у березні 2026 року Кропива просив Сліпчука допомогти знайти та купити квадроцикл BRP як подарунок на день народження. А в іншій розмові Сліпчук із водієм Кропиви обговорювали подарунок самому Кропиві — мотоцикл Harley, на який, судячи з розмови, планували скинутися кілька людей.



Син свого батька

В офіційній декларації Данила Олеговича Сліпчука фігурує Олег Степанович Савчук, з яким вони спільно володіють квартирою у Києві. Співпадають також імена і по-батькові усіх рідних, вказаних у деклараціях Данила і Олега Сліпчуків: мама Данила і дружина Олега Вікторія, рідний брат Данила і син Олега Макар Олегович.



Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Олег Сліпчук, син якого Данило - фігурант справи НАБУ

«Алло, бро, можно, можно, нападаем!»

Наводимо кілька записаних епізодів, які на суді озвучив прокурор САП



Розмова від 13.01.2026 року.

Кропива спілкується з іншою особою:



«Да, братан. Приветик. А что ж такое? Ага, ага. Ну, сейчас, секундочку. Это Киев? Да, давай».



Відразу після цього Кропива набирає Сліпчука:



«Данечка, глянь, пожалуйста, у тебя есть ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ МИРА»



Під цією назвою вони називали, відповідно, кол-центри, адреси яких необхідно було перевірити.



«Телефоны есть. Да, сейчас. Угу, хорошо».



Далі Кропива телефонує особі, з якою попередньо спілкувався, і зазначає:



«Бро, ну 15 минут, сейчас он уже доезжает. Да-да-да, спасибо, сейчас скажу».



У наступному фрагменті розмови він зазначає:



«Да, бро: можно нападать».



«Ага, всё, плюс, мы возле гостиницы».



* * *



Наступна розмова відбувалася 16.02.2026 року на подібну тематику.

Кропива цікавиться у Сліпчука:



«Дань, а у тебя есть доступ вообще к информации нашей?»



«Ну, сейчас посмотрим».



«Посмотри, пожалуйста: Днепро, Сичеславска набережна, 29А. В целом, может быть такое?»



«Сейчас запишу. Угу. Сейчас гляну и напишу».



«Да, спасибо. Не напиши, а позвони».



Фактично ця розмова стосувалася необхідності перевірити адресу, за якою здійснювалася незаконна діяльність кол-центру, на предмет наявності чи відсутності співпраці з таким кол-центром. Зокрема, це відбувалося напередодні обшуків, які 25.02.2026 року проводилися Офісом Генерального прокурора та низкою інших прокуратур у місті Дніпрі за різними адресами розташування кол-центрів.



Вказану перевірку здійснював Сліпчук відповідно до ролі, яка була відведена йому у злочинній організації.



Наступна розмова через дві хвилини



Сліпчук: «Алло, то не наш!»



«Спасибо, Даня, супер»



* * *



Наступна розмова 18.02.2026 року

«Алло, Данечка, ну что ты там?»



«Да-да».



«Ничего не надо. Мне просто можешь скинуть, пожалуйста, на завтра? Там два адреса было. Может мы там этим?.. То есть там Приманенко и Васильковская, да? 96. А я 42 писал, да? Ну, скажешь мне. Хорошо, хорошо. А это ты с учётом регионов или без? Блин, ну страшно, конечно, что-то у меня тут…»



«Да-да, специально мы не поднимали, мы не поднимали».



«Слушай, а расскажи мне, можешь по телефону рассказать, чего? Что там не так посчитано… А ну все тогда . Хорошо, хорошо. Тогда посчитай пожалуйста, утром, мне тоже скажещь. Или ты там написал все? А у нас 469? Хорошо»



Після цього Кропива відразу після розмови зі Сліпчуком телефонує іншій особі та зазначає:



«Алло, бро, можно, можно, нападаем! Извини, пожалуйста, только сейчас все сделаю».



25.02.2026 року дійсно проводилися відповідні обшуки, зокрема у місті Дніпрі і це корелюється тими діями, які були задокументовані стосовно підозрюваного, – повідомив прокурор САП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – син начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області– допомагав скандальному працівнику Офісу Генпрокурора Кропиві «кошмарити» недружні колцентри і створювати видимість боротьби з ними.Данило Сліпчук - один із учасників злочинної групи, яку нещодавно викрило НАБУ в ході гучної операції “Карфаген”. На оприлюднених записах НАБУ він фігурує як «помічник «Флеш».Як пише Перший , про це йшлося на засіданні Вищого антикорупційного суду, де днями обирали запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурораНагадаємо, той, за версією НАБУ, створив й очолив злочинну організацію, учасники якої налагодили механізм систематичного одержання хабарів за те, що не перешкоджали законній діяльності так званих кол-центрів. Іншими словами - “кришували” їх.Отож, як йшлося на суді, одним з учасників цієї злочинної організації був головний спеціаліст Відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Данило Сліпчук.“Паном Кропивою здійснювалася діяльність стосовно кол-центрів за участю низки працівників Офісу Генерального прокурора. Зокрема, ще одним учасником злочинної організації, якого залучив Кропива, був Данило Сліпчук. Він був працівником Офісу Генерального прокурора, працював головним спеціалістом у Департаменті інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора. Починаючи з 2023 року Сліпчук разом із Кропивою працював в Одеській обласній військовій адміністрації, а починаючи із серпня 2025 року був запрошений до Офісу Генерального прокурора для подальшої роботи” - говорив на суді прокурор САП.Прокурор на суді стверджував, що Сліпчук виконував для Кропиви технічні та інформаційні доручення: перевіряв адреси кол-центрів і дані про них, вів облік коштів, а також був залучений до окремих операцій із готівкою та переміщенням майна.Один із ключових епізодів стосується перевірки адрес кол-центрів. Прокурор навів кілька телефонних розмов за січень–лютий 2026 року, у яких Кропива просив Сліпчука перевірити конкретні адреси та з’ясувати, чи є вони «своїми». Після однієї з таких перевірок звучить відповідь: «То не наш», а невдовзі Кропива телефонує іншій особі й каже, що «можна нападати». За версією обвинувачення, йшлося про перевірку кол-центрів перед проведенням щодо них слідчих дій.* * *Ще один епізод стосується журналістського розслідування Bihus.Info про прокурорів, які придбали апартаменти в комплексі Glacier у Буковелі . У розмові Кропива говорить, що «Даня вже все просмотрив» і повідомив, що їх у матеріалі немає. Прокурор окремо уточнив суду, що під «Данею» мався на увазі саме Данило Сліпчук. Таким чином, за версією САП, Сліпчук перевіряв, чи фігурують Кропива та пов’язані з ним особи в журналістському матеріалі.* * *Окремо прокурор згадав епізод із готівкою. За матеріалами оперативно-розшукових заходів, 24 жовтня 2025 року водій Кропиви та Сліпчук перебували у пункті обміну валют на бульварі Лесі Українки у Києві. За версією обвинувачення, вони привезли туди готівку для подальшого переведення коштів у безготівкову форму. Цей епізод прокурор наводив у блоці про рух грошей, які слідство пов’язує з неправомірною вигодою за діяльність кол-центрів.* * *Сліпчук також фігурує у блоці про облік і легалізацію коштів. Прокурор навів розмову, в якій Кропива запитує у нього, скільки грошей «виходить» і чи збігаються цифри. САП трактує це як участь Сліпчука у веденні обліку коштів, якими оперували учасники групи.* * *Ще один епізод стосується подій 17 липня 2026 року. Прокурор послався на розмови між водієм Кропиви, Сліпчуком та ще однією особою, під час яких вони обговорювали валізи, сумку, ключі від BMW та перенесення речей. За версією САП, частину майна Кропиви переміщували до Офісу Генерального прокурора, а працівники ОГП допомагали заносити речі до його кабінету. Обвинувачення вважає це одним із доказів приховування та переміщення майна.Є в матеріалах і менш значущі розмови. Зокрема, у березні 2026 року Кропива просив Сліпчука допомогти знайти та купити квадроцикл BRP як подарунок на день народження. А в іншій розмові Сліпчук із водієм Кропиви обговорювали подарунок самому Кропиві — мотоцикл Harley, на який, судячи з розмови, планували скинутися кілька людей.В офіційній декларації Данила Олеговича Сліпчука фігуруєз яким вони спільно володіють квартирою у Києві. Співпадають також імена і по-батькові усіх рідних, вказаних у деклараціях Данила і Олега Сліпчуків: мама Данила і дружина Олега, рідний брат Данила і син ОлегаНаводимо кілька записаних епізодів, які на суді озвучив прокурор САПКропива спілкується з іншою особою:«Да, братан. Приветик. А что ж такое? Ага, ага. Ну, сейчас, секундочку. Это Киев? Да, давай».Відразу після цього Кропива набирає Сліпчука:«Данечка, глянь, пожалуйста, у тебя есть ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ МИРА»Під цією назвою вони називали, відповідно, кол-центри, адреси яких необхідно було перевірити.«Телефоны есть. Да, сейчас. Угу, хорошо».Далі Кропива телефонує особі, з якою попередньо спілкувався, і зазначає:«Бро, ну 15 минут, сейчас он уже доезжает. Да-да-да, спасибо, сейчас скажу».У наступному фрагменті розмови він зазначає:«Да, бро: можно нападать».«Ага, всё, плюс, мы возле гостиницы».* * *Кропива цікавиться у Сліпчука:«Дань, а у тебя есть доступ вообще к информации нашей?»«Ну, сейчас посмотрим».«Посмотри, пожалуйста: Днепро, Сичеславска набережна, 29А. В целом, может быть такое?»«Сейчас запишу. Угу. Сейчас гляну и напишу».«Да, спасибо. Не напиши, а позвони».Фактично ця розмова стосувалася необхідності перевірити адресу, за якою здійснювалася незаконна діяльність кол-центру, на предмет наявності чи відсутності співпраці з таким кол-центром. Зокрема, це відбувалося напередодні обшуків, які 25.02.2026 року проводилися Офісом Генерального прокурора та низкою інших прокуратур у місті Дніпрі за різними адресами розташування кол-центрів.Вказану перевірку здійснював Сліпчук відповідно до ролі, яка була відведена йому у злочинній організації.Наступна розмова через дві хвилиниСліпчук: «Алло, то не наш!»«Спасибо, Даня, супер»* * *«Алло, Данечка, ну что ты там?»«Да-да».«Ничего не надо. Мне просто можешь скинуть, пожалуйста, на завтра? Там два адреса было. Может мы там этим?.. То есть там Приманенко и Васильковская, да? 96. А я 42 писал, да? Ну, скажешь мне. Хорошо, хорошо. А это ты с учётом регионов или без? Блин, ну страшно, конечно, что-то у меня тут…»«Да-да, специально мы не поднимали, мы не поднимали».«Слушай, а расскажи мне, можешь по телефону рассказать, чего? Что там не так посчитано… А ну все тогда . Хорошо, хорошо. Тогда посчитай пожалуйста, утром, мне тоже скажещь. Или ты там написал все? А у нас 469? Хорошо»Після цього Кропива відразу після розмови зі Сліпчуком телефонує іншій особі та зазначає:«Алло, бро, можно, можно, нападаем! Извини, пожалуйста, только сейчас все сделаю».25.02.2026 року дійсно проводилися відповідні обшуки, зокрема у місті Дніпрі і це корелюється тими діями, які були задокументовані стосовно підозрюваного, – повідомив прокурор САП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію