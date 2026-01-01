На Волинь прийшло «молоде бабине літо»





Погоду в Україні з понеділка до четверга визначатиме антициклон. Він принесе суху повітряну масу, багато сонця та комфортну температуру, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



У понеділок, 8 вересня, у більшості областей очікують від +22 до +25°. На заході температура підніметься до +28°.



У вівторок і середу, 9 та 10 вересня, стане ще тепліше. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30°, а істотних опадів не прогнозують. У нічні та ранкові години місцями можуть з’являтися тумани.



Таку теплу погоду наприкінці серпня та на початку вересня називають «молодим бабиним літом». Зазвичай воно триває з 28 серпня до 11 вересня.



Якою буде погода на Волині



У Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомляють, що 8–9 вересня в області також пануватиме антициклон, тому опадів не очікують. За прогнозом, температура вдень поступово підвищуватиметься: 8 вересня — до +22°, 9 вересня — до +26°.



У ніч на 10 вересня область потрапить у теплий сектор циклону. Вдень регіон перетне холодний фронт, який принесе невеликі короткочасні дощі.



Після цього температура повітря на Волині почне знижуватися. За прогнозом синоптиків, 10 вересня вдень очікують близько +21°, а 12 вересня — до +15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 10 вересня в більшості областей утримається суха та сонячна погода, а температура місцями сягатиме +30°, пише misto.media Погоду в Україні з понеділка до четверга визначатиме антициклон. Він принесе суху повітряну масу, багато сонця та комфортну температуру, повідомляє синоптикиняУ понеділок, 8 вересня, у більшості областей очікують від +22 до +25°. На заході температура підніметься до +28°.У вівторок і середу, 9 та 10 вересня, стане ще тепліше. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30°, а істотних опадів не прогнозують. У нічні та ранкові години місцями можуть з’являтися тумани.Таку теплу погоду наприкінці серпня та на початку вересня називають «молодим бабиним літом». Зазвичай воно триває з 28 серпня до 11 вересня.У Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомляють, що 8–9 вересня в області також пануватиме антициклон, тому опадів не очікують. За прогнозом, температура вдень поступово підвищуватиметься: 8 вересня — до +22°, 9 вересня — до +26°.У ніч на 10 вересня область потрапить у теплий сектор циклону. Вдень регіон перетне холодний фронт, який принесе невеликі короткочасні дощі.Після цього температура повітря на Волині почне знижуватися. За прогнозом синоптиків, 10 вересня вдень очікують близько +21°, а 12 вересня — до +15°.

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