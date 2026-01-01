Обоє були п'яні: на Волині жінка вдарила ножем свого чоловіка

Обоє були п'яні: на Волині жінка вдарила ножем свого чоловіка
На Ратнівщині жінка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловіку.

Про це повідомили у поліції Волині.

Інцидент трапився у неділю, 6 вересня, в селі Гірники Ратнівської громади.

Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 47-річна місцева жителька завдала ножового удару своєму 54-річному чоловікові. На момент події обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Одразу по медичну допомогу та до поліції подружжя не зверталося. Лише наступного дня, коли стан чоловіка погіршився, його доставили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого проникаюче ножове поранення живота. Чоловік втратив близько двох літрів крові. На щастя, його вдалося врятувати.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, поліція, ніж, жінка
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