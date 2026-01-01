Обоє були п'яні: на Волині жінка вдарила ножем свого чоловіка

На Ратнівщині жінка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловіку.Про це повідомили у поліції Волині.Інцидент трапився у неділю, 6 вересня, в селі Гірники Ратнівської громади.Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 47-річна місцева жителька завдала ножового удару своєму 54-річному чоловікові. На момент події обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.Одразу по медичну допомогу та до поліції подружжя не зверталося. Лише наступного дня, коли стан чоловіка погіршився, його доставили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого проникаюче ножове поранення живота. Чоловік втратив близько двох літрів крові. На щастя, його вдалося врятувати.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.