Обоє були п'яні: на Волині жінка вдарила ножем свого чоловіка
Сьогодні, 15:15
На Ратнівщині жінка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловіку.
Про це повідомили у поліції Волині.
Інцидент трапився у неділю, 6 вересня, в селі Гірники Ратнівської громади.
Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 47-річна місцева жителька завдала ножового удару своєму 54-річному чоловікові. На момент події обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Одразу по медичну допомогу та до поліції подружжя не зверталося. Лише наступного дня, коли стан чоловіка погіршився, його доставили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого проникаюче ножове поранення живота. Чоловік втратив близько двох літрів крові. На щастя, його вдалося врятувати.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.
Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Інцидент трапився у неділю, 6 вересня, в селі Гірники Ратнівської громади.
Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 47-річна місцева жителька завдала ножового удару своєму 54-річному чоловікові. На момент події обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Одразу по медичну допомогу та до поліції подружжя не зверталося. Лише наступного дня, коли стан чоловіка погіршився, його доставили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого проникаюче ножове поранення живота. Чоловік втратив близько двох літрів крові. На щастя, його вдалося врятувати.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.
Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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