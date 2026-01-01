Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Вадимом Попишовим та Артемом Біломоїном
Сьогодні, 14:40
У середу, 9 вересня, відбудеться прощання з полеглими на війні Вадимом Попишовим та Артемом Біломоїном.
Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.
"О 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.
Після цього — траурний кортеж із полеглим захисником Артемом Біломоїном вирушить до будинку, що на проспекті Соборності, 30. Поховають Героя на кладовищі у селі Боратин.
Траурний кортеж із полеглим захисником Вадимом Попишовим вирушить до будинку, що на вул. Князя Романа, 5. Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Довідково:
Біломоїн Артем Миколайович загинув 1 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Лозова Харківської області.
Попишов Вадим Леонідович загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.
"О 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.
Після цього — траурний кортеж із полеглим захисником Артемом Біломоїном вирушить до будинку, що на проспекті Соборності, 30. Поховають Героя на кладовищі у селі Боратин.
Траурний кортеж із полеглим захисником Вадимом Попишовим вирушить до будинку, що на вул. Князя Романа, 5. Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Довідково:
Біломоїн Артем Миколайович загинув 1 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Лозова Харківської області.
Попишов Вадим Леонідович загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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