Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Вадимом Попишовим та Артемом Біломоїном

Вадимом Попишовим та Артемом Біломоїном.



Про це



"О 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.



Після цього — траурний кортеж із полеглим захисником Артемом Біломоїном вирушить до будинку, що на проспекті Соборності, 30. Поховають Героя на кладовищі у селі Боратин.



Траурний кортеж із полеглим захисником Вадимом Попишовим вирушить до будинку, що на вул. Князя Романа, 5. Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.



Довідково:



Біломоїн Артем Миколайович загинув 1 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Лозова Харківської області.



Попишов Вадим Леонідович загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 9 вересня, відбудеться прощання з полеглими на війнітаПро це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради."О 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.Після цього — траурний кортеж із полеглим захисником Артемом Біломоїном вирушить до будинку, що на проспекті Соборності, 30. Поховають Героя на кладовищі у селі Боратин.Траурний кортеж із полеглим захисником Вадимом Попишовим вирушить до будинку, що на вул. Князя Романа, 5. Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.Біломоїн Артем Миколайович загинув 1 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Лозова Харківської області.Попишов Вадим Леонідович загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію