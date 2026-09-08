Росія атакувала у Києві телеканали «Ми – Україна» та «Ми - Україна+»: є постраждалі





Про це повідомило медіа на своєму сайті, пише



На момент удару телеканал працював наживо в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".



На місці працюють рятувальники та медики. Постраждалим надають необхідну допомогу.



За інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки споруда частково зруйнована, пожежу вже загасили рятувальники.



Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак їхня кількість може зрости.



"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю", – написав глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вдень 8 вересня обстріляли приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+". Основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети, внаслідок атаки є постраждалі.Про це повідомило медіа на своєму сайті, пише LB.ua На момент удару телеканал працював наживо в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".На місці працюють рятувальники та медики. Постраждалим надають необхідну допомогу.За інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки споруда частково зруйнована, пожежу вже загасили рятувальники.Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак їхня кількість може зрости."Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю", – написав глава держави.

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