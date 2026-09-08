Зеленський очікує на зустріч з Трампом у другій половині вересня

Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-их числах вересня.



Про це сказав Зеленський, відповідаючи онлайн на питання журналістів, передає



Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців.



Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою "Фрея" та висловив сподівання, що американці цю програму підтримують. Утім, зазначив він, поки програма не готова, Україні потрібні пакети балістики від американців.



"Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми. І дай бог, буде результат", - йдеться в повідомленні.



Президент не уточнив, де може відбутися зустріч. Утім, 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН, у яких президент України традиційно бере участь.

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