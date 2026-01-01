У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і $500 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО

У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і $500 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
«Інвестиції» у криптовалюту: у Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів.

Про це повідомили у поліції Волині.

Як встановили поліцейські організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку.

Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки.

Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці.

Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.


У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО

Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та використовували VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО

Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн.
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і 0 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, кол-центр, поліція
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