У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і $500 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
«Інвестиції» у криптовалюту: у Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів.
Про це повідомили у поліції Волині.
Як встановили поліцейські організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку.
Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки.
Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці.
Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.
Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та використовували VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Як встановили поліцейські організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку.
Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки.
Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці.
Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.
Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та використовували VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн.
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