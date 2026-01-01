Майже два роки вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Андрія Жданя

Майже два роки вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Андрія Жданя
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. "На щиті" до Луцька повертається захисник України Андрій Ждань.

Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.

"Ждань Андрій Петрович народився 12 вересня 1976 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у 10-й та 19-й школах, згодом — в училищі №10.

Дружина захисника Софія Дорофіївна згадує, що Андрій із перших днів повномасштабної війни став на захист України — пішов добровольцем.

"Я йду туди, щоб вони не прийшли до нас. Я мушу вас захистити", — цитує його слова. Родина була для нього найбільшою цінністю. Він турбувався про дітей, завжди намагався бути поруч. Згадує його як доброго, вірного, чесного та люблячого батька", - йдеться в повідомленні.

Майже два роки Андрій вважався зниклим безвісти.

Андрій Ждань загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Цукурине Покровського району Донецької області.

"У військовослужбовця залишилися діти: доньки Марія та Валерія, син Дмитро.

Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та побратимам", - зазначають у міській раді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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