Майже два роки вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Андрія Жданя
Сьогодні, 11:00
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. "На щиті" до Луцька повертається захисник України Андрій Ждань.
Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.
"Ждань Андрій Петрович народився 12 вересня 1976 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у 10-й та 19-й школах, згодом — в училищі №10.
Дружина захисника Софія Дорофіївна згадує, що Андрій із перших днів повномасштабної війни став на захист України — пішов добровольцем.
"Я йду туди, щоб вони не прийшли до нас. Я мушу вас захистити", — цитує його слова. Родина була для нього найбільшою цінністю. Він турбувався про дітей, завжди намагався бути поруч. Згадує його як доброго, вірного, чесного та люблячого батька", - йдеться в повідомленні.
Майже два роки Андрій вважався зниклим безвісти.
Андрій Ждань загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Цукурине Покровського району Донецької області.
"У військовослужбовця залишилися діти: доньки Марія та Валерія, син Дмитро.
Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та побратимам", - зазначають у міській раді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.
"Ждань Андрій Петрович народився 12 вересня 1976 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у 10-й та 19-й школах, згодом — в училищі №10.
Дружина захисника Софія Дорофіївна згадує, що Андрій із перших днів повномасштабної війни став на захист України — пішов добровольцем.
"Я йду туди, щоб вони не прийшли до нас. Я мушу вас захистити", — цитує його слова. Родина була для нього найбільшою цінністю. Він турбувався про дітей, завжди намагався бути поруч. Згадує його як доброго, вірного, чесного та люблячого батька", - йдеться в повідомленні.
Майже два роки Андрій вважався зниклим безвісти.
Андрій Ждань загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Цукурине Покровського району Донецької області.
"У військовослужбовця залишилися діти: доньки Марія та Валерія, син Дмитро.
Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та побратимам", - зазначають у міській раді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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