У Луцьку влаштують сімейне Свято осені у ПортCity

У Луцьку влаштують сімейне Свято осені у ПортCity
Осінь поступово вступає у свої права: дні стають прохолоднішими, дерева починають змінювати зелене вбрання на золотисте та багряне, а місто наповнюється особливою атмосферою. Саме цю яскраву пору року у Луцьку пропонують зустріти разом із родиною.

У торгово-розважальному центрі ПортCity 13 вересня о 14:00 відбудеться Свято осені для всієї родини.

Організатори підготували насичену розважальну програму як для дітей, так і для дорослих.

На гостей чекає:

  • анімаційна програма «LOL PARTY»;

  • квест «Перші осінні листочки»;

  • створення великої осінньої картини бажань;

  • глітер-тату для охочих;

  • паперове шоу;

  • зустріч із персонажами-велетнями «Лол Зайка» та «Зайка Мі»;

  • смажене морозиво, яке можна буде скуштувати під час свята.

    • Осіннє свято стане нагодою провести час разом із близькими, зробити яскраві фото, долучитися до розваг і створити власні теплі спогади про початок нового сезону.

    Тож організатори запрошують лучан та гостей міста брати родину, гарний настрій і приходити святкувати осінь разом із ПортCity.

    У Луцьку влаштують сімейне Свято осені у ПортCity

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