У Луцьку влаштують сімейне Свято осені у ПортCity

анімаційна програма «LOL PARTY»;

квест «Перші осінні листочки»;

створення великої осінньої картини бажань;

глітер-тату для охочих;

паперове шоу;

зустріч із персонажами-велетнями «Лол Зайка» та «Зайка Мі»;

смажене морозиво, яке можна буде скуштувати під час свята.

Осінь поступово вступає у свої права: дні стають прохолоднішими, дерева починають змінювати зелене вбрання на золотисте та багряне, а місто наповнюється особливою атмосферою. Саме цю яскраву пору року у Луцьку пропонують зустріти разом із родиною.У торгово-розважальному центрі13 вересня о 14:00 відбудеться Свято осені для всієї родини.Організатори підготували насичену розважальну програму як для дітей, так і для дорослих.Осіннє свято стане нагодою провести час разом із близькими, зробити яскраві фото, долучитися до розваг і створити власні теплі спогади про початок нового сезону.Тож організатори запрошують лучан та гостей міста брати родину, гарний настрій і приходити святкувати осінь разом із ПортCity.