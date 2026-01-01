У Луцьку влаштують сімейне Свято осені у ПортCity
Сьогодні, 10:51
Осінь поступово вступає у свої права: дні стають прохолоднішими, дерева починають змінювати зелене вбрання на золотисте та багряне, а місто наповнюється особливою атмосферою. Саме цю яскраву пору року у Луцьку пропонують зустріти разом із родиною.
У торгово-розважальному центрі ПортCity 13 вересня о 14:00 відбудеться Свято осені для всієї родини.
Організатори підготували насичену розважальну програму як для дітей, так і для дорослих.
На гостей чекає:
анімаційна програма «LOL PARTY»;
квест «Перші осінні листочки»;
створення великої осінньої картини бажань;
глітер-тату для охочих;
паперове шоу;
зустріч із персонажами-велетнями «Лол Зайка» та «Зайка Мі»;
смажене морозиво, яке можна буде скуштувати під час свята.
Осіннє свято стане нагодою провести час разом із близькими, зробити яскраві фото, долучитися до розваг і створити власні теплі спогади про початок нового сезону.
Тож організатори запрошують лучан та гостей міста брати родину, гарний настрій і приходити святкувати осінь разом із ПортCity.
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У торгово-розважальному центрі ПортCity 13 вересня о 14:00 відбудеться Свято осені для всієї родини.
Організатори підготували насичену розважальну програму як для дітей, так і для дорослих.
На гостей чекає:
Осіннє свято стане нагодою провести час разом із близькими, зробити яскраві фото, долучитися до розваг і створити власні теплі спогади про початок нового сезону.
Тож організатори запрошують лучан та гостей міста брати родину, гарний настрій і приходити святкувати осінь разом із ПортCity.
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