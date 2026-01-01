Як Луцьк відзначатиме День міста. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 10:36
12 та 13 вересня Луцьк відзначатиме День міста. У рамках відзначення в обласному центрі Волині відбудуться виставки, літературні та мистецькі події, ярмарок ветеранського бізнесу, «Велопробіг у вишиванках», акція «Українська вишиванка», сімейний фестиваль та спортивні заходи.
Заходи до Дня міста розпочнуться 9 вересня, розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.
09 вересня
16.00 — відкриття виставки робіт луцьких художників «Художник та місто» у Художньому музеї Луцька.
10 вересня
12.00 — у Палаці культури Луцька презентуватимуть анімаційні фільми до 600-річчя з'їзду монархів європейських держав у Луцьку;
15.00 — відкриття мистецького простору «Майстерня візуальної історії Луцька» у Луцькій художній школі;
18.00 — поетична фантазія «Лесині листи» за мотивами дитячих листів та поезії Лесі Українки у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Волинському академічному обласному театрі ляльок.
11 вересня
11.00 — відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» на Театральному майдані біля пам'ятника Лесі Українці;
13.00 — авторська тематична екскурсія Оксани Штанько «Сторінками луцької минувшини» у музейному просторі «Окольний замок»;
15.00 — відкриття виставки робіт українського художника Богдана Ясинського «Сходження на Голгофу: український формат» у артгалереї «Луцьк»;
16.00 — літературний форум «проСлово» у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Палаці культури міста Луцька.
12 вересня
Упродовж дня — виставка просто неба на Замковій площі «Луцьк. Віхи історії»;
З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;
11.00 — велопробіг у вишиванках стартує на Театральному майдані;
12.00 — громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані;
14.00 — мистецький проєкт духового оркестру Палацу культури м.Луцька «Музика єднання» на Театральному майдані;
15.00 — на Замковій площі фестиваль «Палітра культур», у рамках якого відбудуться творчі презентації мистецьких колективів Луцької громади;
19.30 — мистецький проєкт «Музика крізь віки» на Замковій площі.
13 вересня
З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;
11.00 — зустріч з українським поетом, військовослужбовцем, журналістом Дмитром Лазуткіним в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Луцькому бізнес — просторі;
12.00 — сімейний фестиваль «Енергія Луцька» на площі Героїв Майдану;
13.00 — проєкт «Наукові пікніки» на Театральному майдані;
15.00 — гала-концерт ІІІ багатожанрового фестивалю–конкурсу дитячої творчості «Луцьк — територія талантів» у Палаці культури міста Луцька;
20.00 — легкоатлетична пробіжка бігових спільнот «941 RUN LUTSK» стартує з проспекту Волі, 13.
Довідково: День міста у Луцька святкують у другу суботу та неділю вересня.
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Заходи до Дня міста розпочнуться 9 вересня, розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.
09 вересня
16.00 — відкриття виставки робіт луцьких художників «Художник та місто» у Художньому музеї Луцька.
10 вересня
12.00 — у Палаці культури Луцька презентуватимуть анімаційні фільми до 600-річчя з'їзду монархів європейських держав у Луцьку;
15.00 — відкриття мистецького простору «Майстерня візуальної історії Луцька» у Луцькій художній школі;
18.00 — поетична фантазія «Лесині листи» за мотивами дитячих листів та поезії Лесі Українки у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Волинському академічному обласному театрі ляльок.
11 вересня
11.00 — відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» на Театральному майдані біля пам'ятника Лесі Українці;
13.00 — авторська тематична екскурсія Оксани Штанько «Сторінками луцької минувшини» у музейному просторі «Окольний замок»;
15.00 — відкриття виставки робіт українського художника Богдана Ясинського «Сходження на Голгофу: український формат» у артгалереї «Луцьк»;
16.00 — літературний форум «проСлово» у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Палаці культури міста Луцька.
12 вересня
Упродовж дня — виставка просто неба на Замковій площі «Луцьк. Віхи історії»;
З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;
11.00 — велопробіг у вишиванках стартує на Театральному майдані;
12.00 — громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані;
14.00 — мистецький проєкт духового оркестру Палацу культури м.Луцька «Музика єднання» на Театральному майдані;
15.00 — на Замковій площі фестиваль «Палітра культур», у рамках якого відбудуться творчі презентації мистецьких колективів Луцької громади;
19.30 — мистецький проєкт «Музика крізь віки» на Замковій площі.
13 вересня
З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;
11.00 — зустріч з українським поетом, військовослужбовцем, журналістом Дмитром Лазуткіним в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Луцькому бізнес — просторі;
12.00 — сімейний фестиваль «Енергія Луцька» на площі Героїв Майдану;
13.00 — проєкт «Наукові пікніки» на Театральному майдані;
15.00 — гала-концерт ІІІ багатожанрового фестивалю–конкурсу дитячої творчості «Луцьк — територія талантів» у Палаці культури міста Луцька;
20.00 — легкоатлетична пробіжка бігових спільнот «941 RUN LUTSK» стартує з проспекту Волі, 13.
Довідково: День міста у Луцька святкують у другу суботу та неділю вересня.
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