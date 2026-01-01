Як Луцьк відзначатиме День міста. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ





Заходи до Дня міста розпочнуться 9 вересня, розповіла Тетяна Гнатів.



09 вересня



16.00 — відкриття виставки робіт луцьких художників «Художник та місто» у Художньому музеї Луцька.



10 вересня



12.00 — у Палаці культури Луцька презентуватимуть анімаційні фільми до 600-річчя з'їзду монархів європейських держав у Луцьку;



15.00 — відкриття мистецького простору «Майстерня візуальної історії Луцька» у Луцькій художній школі;



18.00 — поетична фантазія «Лесині листи» за мотивами дитячих листів та поезії Лесі Українки у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Волинському академічному обласному театрі ляльок.



11 вересня



11.00 — відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» на Театральному майдані біля пам'ятника Лесі Українці;



13.00 — авторська тематична екскурсія Оксани Штанько «Сторінками луцької минувшини» у музейному просторі «Окольний замок»;



15.00 — відкриття виставки робіт українського художника Богдана Ясинського «Сходження на Голгофу: український формат» у артгалереї «Луцьк»;



16.00 — літературний форум «проСлово» у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Палаці культури міста Луцька.



12 вересня



Упродовж дня — виставка просто неба на Замковій площі «Луцьк. Віхи історії»;



З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;



11.00 — велопробіг у вишиванках стартує на Театральному майдані;



12.00 — громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані;



14.00 — мистецький проєкт духового оркестру Палацу культури м.Луцька «Музика єднання» на Театральному майдані;



15.00 — на Замковій площі фестиваль «Палітра культур», у рамках якого відбудуться творчі презентації мистецьких колективів Луцької громади;



19.30 — мистецький проєкт «Музика крізь віки» на Замковій площі.



13 вересня



З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;



11.00 — зустріч з українським поетом, військовослужбовцем, журналістом Дмитром Лазуткіним в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Луцькому бізнес — просторі;



12.00 — сімейний фестиваль «Енергія Луцька» на площі Героїв Майдану;



13.00 — проєкт «Наукові пікніки» на Театральному майдані;



15.00 — гала-концерт ІІІ багатожанрового фестивалю–конкурсу дитячої творчості «Луцьк — територія талантів» у Палаці культури міста Луцька;



20.00 — легкоатлетична пробіжка бігових спільнот «941 RUN LUTSK» стартує з проспекту Волі, 13.



Довідково: День міста у Луцька святкують у другу суботу та неділю вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 та 13 вересня Луцьк відзначатиме День міста. У рамках відзначення в обласному центрі Волині відбудуться виставки, літературні та мистецькі події, ярмарок ветеранського бізнесу, «Велопробіг у вишиванках», акція «Українська вишиванка», сімейний фестиваль та спортивні заходи.Заходи до Дня міста розпочнуться 9 вересня, розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради16.00 — відкриття виставки робіт луцьких художників «Художник та місто» у Художньому музеї Луцька.12.00 — у Палаці культури Луцька презентуватимуть анімаційні фільми до 600-річчя з'їзду монархів європейських держав у Луцьку;15.00 — відкриття мистецького простору «Майстерня візуальної історії Луцька» у Луцькій художній школі;18.00 — поетична фантазія «Лесині листи» за мотивами дитячих листів та поезії Лесі Українки у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Волинському академічному обласному театрі ляльок.11.00 — відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» на Театральному майдані біля пам'ятника Лесі Українці;13.00 — авторська тематична екскурсія Оксани Штанько «Сторінками луцької минувшини» у музейному просторі «Окольний замок»;15.00 — відкриття виставки робіт українського художника Богдана Ясинського «Сходження на Голгофу: український формат» у артгалереї «Луцьк»;16.00 — літературний форум «проСлово» у межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Палаці культури міста Луцька.Упродовж дня — виставка просто неба на Замковій площі «Луцьк. Віхи історії»;З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;11.00 — велопробіг у вишиванках стартує на Театральному майдані;12.00 — громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані;14.00 — мистецький проєкт духового оркестру Палацу культури м.Луцька «Музика єднання» на Театральному майдані;15.00 — на Замковій площі фестиваль «Палітра культур», у рамках якого відбудуться творчі презентації мистецьких колективів Луцької громади;19.30 — мистецький проєкт «Музика крізь віки» на Замковій площі.З 11.00 — Луцький ярмарок ветеранського бізнесу на вулиці Лесі Українки;11.00 — зустріч з українським поетом, військовослужбовцем, журналістом Дмитром Лазуткіним в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» у Луцькому бізнес — просторі;12.00 — сімейний фестиваль «Енергія Луцька» на площі Героїв Майдану;13.00 — проєкт «Наукові пікніки» на Театральному майдані;15.00 — гала-концерт ІІІ багатожанрового фестивалю–конкурсу дитячої творчості «Луцьк — територія талантів» у Палаці культури міста Луцька;20.00 — легкоатлетична пробіжка бігових спільнот «941 RUN LUTSK» стартує з проспекту Волі, 13.День міста у Луцька святкують у другу суботу та неділю вересня.

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