Росіяни прицільно атакували «шахедами» потяг «Київ – Суми»
Сьогодні, 09:35
Росіяни атакували ударними безпілотниками потяг "Київ - Суми".
Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський, пише LB.ua.
"Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований - 2 прицільні удари ворожих шахедів", - написав він у фейсбуці.
"Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці - пасажири, поізна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли - без постраждалих", - додав він.
За словами Перцовського, пасажирам були оперативно надані автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення.
"Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах - страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам - маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", - наголосив голова УЗ.
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Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський, пише LB.ua.
"Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований - 2 прицільні удари ворожих шахедів", - написав він у фейсбуці.
"Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці - пасажири, поізна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли - без постраждалих", - додав він.
За словами Перцовського, пасажирам були оперативно надані автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення.
"Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах - страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам - маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", - наголосив голова УЗ.
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