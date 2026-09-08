Росіяни прицільно атакували «шахедами» потяг «Київ – Суми»





Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський, пише



"Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований - 2 прицільні удари ворожих шахедів", - написав він у фейсбуці.



"Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці - пасажири, поізна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли - без постраждалих", - додав він.



За словами Перцовського, пасажирам були оперативно надані автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення.



"Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах - страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам - маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", - наголосив голова УЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни атакували ударними безпілотниками потяг "Київ - Суми".Про це повідомив голова Укрзалізниці, пише LB.ua "Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований - 2 прицільні удари ворожих шахедів", - написав він у фейсбуці."Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці - пасажири, поізна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли - без постраждалих", - додав він.За словами Перцовського, пасажирам були оперативно надані автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення."Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах - страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам - маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", - наголосив голова УЗ.

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