Ворожий БпЛА на Луцьк і збої у застосунку: що відомо про ранкову тривогу
Сьогодні, 09:20
Вранці у вівторок, 8 вересня, у Камінь-Каширському та Луцькому районах Волині оголосили повітряну тривогу через ворожий безпілотник, який рухався зі сторони Рівненської області.
За інформацією моніторингових каналів, російський ударний БпЛА типу «Шахед» зайшов із Рівненщини та спочатку рухався у напрямку Ковеля, а згодом змінив курс на Луцьк.
Через кілька хвилин з'явилася інформація про локаційну втрату безпілотника. За попередніми даними, ворожу ціль могла знищити протиповітряна оборона.
Водночас читачі інтернет-видання ВолиньPost повідомляють про проблеми з роботою застосунку «Повітряна тривога». За їхніми словами, додаток давав збої та по кілька разів поспіль повторював повідомлення про тривогу — приблизно до десяти разів.
Офіційної інформації щодо знищення БпЛА та причин збоїв у роботі застосунку наразі немає.
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За інформацією моніторингових каналів, російський ударний БпЛА типу «Шахед» зайшов із Рівненщини та спочатку рухався у напрямку Ковеля, а згодом змінив курс на Луцьк.
Через кілька хвилин з'явилася інформація про локаційну втрату безпілотника. За попередніми даними, ворожу ціль могла знищити протиповітряна оборона.
Водночас читачі інтернет-видання ВолиньPost повідомляють про проблеми з роботою застосунку «Повітряна тривога». За їхніми словами, додаток давав збої та по кілька разів поспіль повторював повідомлення про тривогу — приблизно до десяти разів.
Офіційної інформації щодо знищення БпЛА та причин збоїв у роботі застосунку наразі немає.
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