На Волині школярку намагалися завербувати для «мінування» школи





Про це стало відомо з матеріалів судової справи, передає інтернет-видання



Інцидент стався 23 серпня 2026-го року близько 00:40. На мобільний телефон неповнолітньої мешканки Любомльщини надійшов дзвінок із невідомого номера. Невідомий чоловік спілкувався російською мовою та запропонував дівчині від її імені «замінувати» школу в м. Любомль або в с. Куснища. Після категоричної відмови дівчини зловмисник заявив, щоб вона очікувала на автомобіль працівників ТЦК та СП.



Дівчина повідомила про все матері, і вони разом звернулися до поліції. Цього ж дня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, скоєне повторно або щодо закладів освіти).



Вже 24 серпня 2026-го року мати дівчини написала заяву про добровільну видачу майна. Правоохоронці вилучили у неповнолітньої смартфон Apple iPhone 15 із сім-карткою оператора «Київстар», який помістили у паперовий конверт та опечатали.



Наразі розслідування триває, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який здійснював дзвінок та погрожував дитині.



Правоохоронці вкотре наголошують на важливості проведення розмов із дітьми та підлітками щодо подібних кіберзагроз і провокацій. Батькам варто пояснювати малечі та підліткам, що будь-які жарти, пособництво чи виконання подібних «прохань» невідомих у месенджерах та по телефону аж ніяк не є безпечними. Подібні дії кваліфікуються за тяжкими статтями Кримінального кодексу України – зокрема, за завідомо неправдиві повідомлення про замінування, які караються серйозними тюремними строками. Дорослі мають пильнувати за цифровою гігієною своїх дітей, вчити їх одразу блокувати підозрілі номери, не піддаватися на маніпуляції та негайно повідомляти про подібні дзвінки і батьків, і поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі розслідують кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування навчального закладу. Невідомі особи намагалися змусити неповнолітню дівчину стати співучасницею злочину, а після її відмови влаштували психологічний тиск.Про це стало відомо з матеріалів судової справи, передає інтернет-видання БУГ Інцидент стався 23 серпня 2026-го року близько 00:40. На мобільний телефон неповнолітньої мешканки Любомльщини надійшов дзвінок із невідомого номера. Невідомий чоловік спілкувався російською мовою та запропонував дівчині від її імені «замінувати» школу в м. Любомль або в с. Куснища. Після категоричної відмови дівчини зловмисник заявив, щоб вона очікувала на автомобіль працівників ТЦК та СП.Дівчина повідомила про все матері, і вони разом звернулися до поліції. Цього ж дня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, скоєне повторно або щодо закладів освіти).Вже 24 серпня 2026-го року мати дівчини написала заяву про добровільну видачу майна. Правоохоронці вилучили у неповнолітньої смартфон Apple iPhone 15 із сім-карткою оператора «Київстар», який помістили у паперовий конверт та опечатали.Наразі розслідування триває, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який здійснював дзвінок та погрожував дитині.Правоохоронці вкотре наголошують на важливості проведення розмов із дітьми та підлітками щодо подібних кіберзагроз і провокацій. Батькам варто пояснювати малечі та підліткам, що будь-які жарти, пособництво чи виконання подібних «прохань» невідомих у месенджерах та по телефону аж ніяк не є безпечними. Подібні дії кваліфікуються за тяжкими статтями Кримінального кодексу України – зокрема, за завідомо неправдиві повідомлення про замінування, які караються серйозними тюремними строками. Дорослі мають пильнувати за цифровою гігієною своїх дітей, вчити їх одразу блокувати підозрілі номери, не піддаватися на маніпуляції та негайно повідомляти про подібні дзвінки і батьків, і поліцію.

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