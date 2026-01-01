Auchan теж ввів обмеження на продаж продуктів
Сьогодні, 07:15
Соцмережами поширили фото з оголошеннями про ліміти на продаж продуктів в магазинах "Ашан". У компанії пояснюють - мережа розділила роздрібні та оптові закупівлі.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Auchan Україна".
Напередодні в Telegram-каналах розповсюдилися фотографії оголошень із магазинів мережі "Ашан", де вказано про запровадження лімітів на купівлю базових продуктів харчування.
Згідно з оголошеннями, консерви, олії, оцт, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця - до 6 десятків.
У пресслужбі "Auchan Україна" в коментарі виданню спростували чутки про дефіцит та пояснили, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних і оптових закупівель.
"Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель", - повідомили в компанії.
Таким чином, оптові покупці не забирають товар із роздрібних полиць, а купують його окремо. Це дає змогу забезпечити відвідувачам магазинів доступність товарів на полицях, додали в пресслужбі "Auchan Україна".
Нагадаємо, наприкінці серпня мережа магазинів "АТБ" також запровадила обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні (не більше 6 кг, 6 пляшок або 6 десятків яєць в один чек як офлайн, так і онлайн).
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Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Auchan Україна".
Напередодні в Telegram-каналах розповсюдилися фотографії оголошень із магазинів мережі "Ашан", де вказано про запровадження лімітів на купівлю базових продуктів харчування.
Згідно з оголошеннями, консерви, олії, оцт, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця - до 6 десятків.
У пресслужбі "Auchan Україна" в коментарі виданню спростували чутки про дефіцит та пояснили, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних і оптових закупівель.
"Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель", - повідомили в компанії.
Таким чином, оптові покупці не забирають товар із роздрібних полиць, а купують його окремо. Це дає змогу забезпечити відвідувачам магазинів доступність товарів на полицях, додали в пресслужбі "Auchan Україна".
Нагадаємо, наприкінці серпня мережа магазинів "АТБ" також запровадила обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні (не більше 6 кг, 6 пляшок або 6 десятків яєць в один чек як офлайн, так і онлайн).
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