НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 8 вересня
Сьогодні, 03:12
Національний банк України встановив курс валют на 8 вересня.
у вівторок, 8 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:
долар США – 44,47 гривні (тобто -9 копійок проти 7 вересня);
євро – 51,68 гривні (тобто -11 копійок проти 7 вересня).
Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.
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у вівторок, 8 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:
долар США – 44,47 гривні (тобто -9 копійок проти 7 вересня);
євро – 51,68 гривні (тобто -11 копійок проти 7 вересня).
Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.
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