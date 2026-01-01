НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 8 вересня



у вівторок, 8 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:



долар США – 44,47 гривні (тобто -9 копійок проти 7 вересня);

євро – 51,68 гривні (тобто -11 копійок проти 7 вересня).



Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив курс валют на 8 вересня.у вівторок, 8 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:долар США – 44,47 гривні (тобто -9 копійок проти 7 вересня);євро – 51,68 гривні (тобто -11 копійок проти 7 вересня).Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

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