Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку
07 вересня, 23:21
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку.
Про це Кравченко повідомив у Telegram-каналі.
"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", - заявив Кравченко. Він наголосив, що його позиція щодо висунутих звинувачень не змінилася.
Генпрокурор подякував колегам, які чесно виконують свою роботу - тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.
За його словами, ця робота в жодному разі не повинна знецінюватися.
Кравченко подякував президенту та Верховній Раді за довіру й попросив прийняти його звільнення.
Раніше генпрокурор коментував саму можливість піти з посади - заявляв, що самостійно звільнятися не планує, однак готовий підкоритися рішенню Ради, якщо воно буде.
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Про це Кравченко повідомив у Telegram-каналі.
"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", - заявив Кравченко. Він наголосив, що його позиція щодо висунутих звинувачень не змінилася.
Генпрокурор подякував колегам, які чесно виконують свою роботу - тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.
За його словами, ця робота в жодному разі не повинна знецінюватися.
Кравченко подякував президенту та Верховній Раді за довіру й попросив прийняти його звільнення.
Раніше генпрокурор коментував саму можливість піти з посади - заявляв, що самостійно звільнятися не планує, однак готовий підкоритися рішенню Ради, якщо воно буде.
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