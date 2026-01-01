Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку

Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

Про це Кравченко повідомив у Telegram-каналі.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", - заявив Кравченко. Він наголосив, що його позиція щодо висунутих звинувачень не змінилася.

Генпрокурор подякував колегам, які чесно виконують свою роботу - тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

За його словами, ця робота в жодному разі не повинна знецінюватися.

Кравченко подякував президенту та Верховній Раді за довіру й попросив прийняти його звільнення.

Раніше генпрокурор коментував саму можливість піти з посади - заявляв, що самостійно звільнятися не планує, однак готовий підкоритися рішенню Ради, якщо воно буде.

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Теги: кадрові перестановки, ОГП
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