Чи очікувати магнітні бурі 8 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 8 вересня 2026 року, на Землі очікуються середні магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Очікується, що геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до незначного штормового.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — пояснюють у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у вівторок магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Очікується, що геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до незначного штормового.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — пояснюють у повідомленні.
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