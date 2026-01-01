8 вересня на Волині: гортаючи календар

8 вересня на Волині: гортаючи календар
У цей день день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа» Андрія Тимчука (на фото).

Також день народження сьогодні святкує журналіст та військовий Олександр Зелінський.

Іменинниками 8 вересня є: Іван, Георгій.

Вітаємо всіх іменників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

Цього дня у Любомлі на Волині народилася Наталія Ужвій , народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).

8 вересня в новому церковному календарі Православної церкви України велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найбільших свят Церкви, яке називається двонадесятим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку
07 вересня, 23:21
Приліт по тютюновій фабриці в Прилуках: що кажуть в компанії про наслідки
07 вересня, 23:19
Був п'яним і зірвав український прапор: суд у Луцьку виніс вирок порушнику
07 вересня, 22:43
У Луцьку юних журналістів навчатиме волинська медійниця
07 вересня, 22:12
Медіа
відео
1/8