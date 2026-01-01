Приліт по тютюновій фабриці в Прилуках: що кажуть в компанії про наслідки





Про це в коментарі



"Підтверджуємо, що підприємство зазнало пошкоджень. Наразі триває оцінка наслідків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Додаткові деталі повідомимо після завершення перевірки інформації", - повідомили виданню у компанії.



Удар по тютюновій фабриці в Прилуках



Нагадаємо, що 7 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по місту Прилуки Чернігівської області, поціливши у тютюнову фабрику British American Tobacco (BAT Україна).



Унаслідок атаки спалахнув сигаретний цех, вогонь ліквідовували пожежники. Попередньо, на момент вибухів усі працівники підприємства перебували в укритті, завдяки чому обійшлося без загиблих та важких травм.



Відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік.



Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі та загальнодержавному рейтингу України. На потужностях підприємства виготовляють цигарки таких марок, як Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У компанії British American Tobacco (ВАТ) підтвердили ворожий удар по фабриці в Прилуках на Чернігівщині. Підприємство підраховує збитки.Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "ВАТ - Україна"."Підтверджуємо, що підприємство зазнало пошкоджень. Наразі триває оцінка наслідків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Додаткові деталі повідомимо після завершення перевірки інформації", - повідомили виданню у компанії.Нагадаємо, що 7 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по місту Прилуки Чернігівської області, поціливши у тютюнову фабрику British American Tobacco (BAT Україна).Унаслідок атаки спалахнув сигаретний цех, вогонь ліквідовували пожежники. Попередньо, на момент вибухів усі працівники підприємства перебували в укритті, завдяки чому обійшлося без загиблих та важких травм.Відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік.Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі та загальнодержавному рейтингу України. На потужностях підприємства виготовляють цигарки таких марок, як Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.

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