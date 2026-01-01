У Луцьку юних журналістів навчатиме волинська медійниця

У Луцьку юних журналістів навчатиме волинська медійниця
У Палаці учнівської молоді Луцька – поповнення команди гуртка «Юний журналіст».

Заняття за програмою «Основи журналістики» проводитиме журналістка, гідеса й арт-медіаторка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Людмила Приймачук. Про це повідомляє Район. Життя.

За плечима нової керівниці гуртка – 24 роки роботи в журналістиці. Людмила має педагогічну філологічну освіту, працювала на телебаченні, у друкованих та електронних медіа, рекламній агенції та у сфері комунікацій. Є членкинею Національної спілки журналістів України.

«Хочу допомагати дітям не лише опановувати теорію журналістики, а й самостійно ставити запитання, шукати та перевіряти інформацію, критично її оцінювати, працювати в команді й створювати власні медіаматеріали», – розповідає Людмила Приймачук.

Попереду на юних журналістів чекають знайомства з редакційними колективами, пресслужбами та власкорами, поїздки до туристичних родзинок Волині, зустрічі з людьми, які прославили край.

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Теги: журналістка, гурток, Людмила Приймачук
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